https://sputniknews.com.tr/20240318/rus-ordusu-ukrayna-kuvvetlerinin-nikolayevde-bati-yapimi-techizatinin-onarildigi-tesisi-vurdu-1081787373.html
Rus ordusu, Ukrayna kuvvetlerinin Nikolayev’de Batı yapımı teçhizatının onarıldığı tesisi vurdu
Rus ordusu, Ukrayna kuvvetlerinin Nikolayev’de Batı yapımı teçhizatının onarıldığı tesisi vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun aralarında Alman Leopard 2 tanklarının da bulunduğu Batı... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T02:51+0300
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Nikolayev’deki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Nikolayev’e yönelik füzeli saldırısında aralarında Alman Leopard 2 tanklarının da bulunduğu Batı yapımı teçhizatının onarıldığı fabrikanın vurulduğunu söyledi ve ilgili videoyu da paylaştı.Lebedev, “17 Mart gündüz saatlerinde Nikolayev kentindeki askeri hedeflere bir dizi saldırı düzenlendi. Atışlardan biri, Batılı modeller de dahil olmak üzere askeri teçhizatın onarıldığı Nikolayev Zırhlı Fabrikası’na isabet etti. Oraya daha geçenlerde Batılı Leopard 2 tankları (Almanya üretimi) ve henüz doğrulanmamış söylentilere göre (İngiliz) Challenger tankları getirilmişti” diye konuştu.Ukroboronprom devlet askeri holdinginin bünyesinde bulunan fabrikanın geçtiğimiz sonbahardan itibaren 3 vardiyalı çalışma düzenine geçtiğinin ve işçiler için özel yemekhane açıldığının bilindiğini vurgulayan Lebedev, 2022’deki saldırılardan sonra fabrikaya yerli halktan insanların istihdam edilmeyip, neredeyse tüm çalışanların Ukrayna’nın batısından getirildiği bilgisini verdi.Levedev, “İkinci atış sırada bekleyen askeri teçhizatın bulunduğu garajlara isabet etti” diye anlattı.Saldırıdan sonra güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığını aktaran Lebedev, fabrika alanında 10’a yakın ambulans görüldüğüne dikkat çekerek, “İstihbarat kaynaklarımız, bu ambulanslarda büyük bir olasılıkla yabancı teçhizatın onarımında yer alan yabancıların bulunduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240318/ukrayna-genelkurmay-baskaninin-uvey-oglu-putinden-rusya-pasaportu-istedi-memnuniyetle-oy-verirdim-1081784913.html
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Rus ordusu, Ukrayna kuvvetlerinin Nikolayev’de Batı yapımı teçhizatının onarıldığı tesisi vurdu
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun aralarında Alman Leopard 2 tanklarının da bulunduğu Batı yapımı teçhizatının onarıldığı fabrikayı vurduğunu bildirdi.
Nikolayev’deki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Nikolayev’e yönelik füzeli saldırısında aralarında Alman Leopard 2 tanklarının da bulunduğu Batı yapımı teçhizatının onarıldığı fabrikanın vurulduğunu söyledi ve ilgili videoyu da paylaştı.
Lebedev, “17 Mart gündüz saatlerinde Nikolayev kentindeki askeri hedeflere bir dizi saldırı düzenlendi. Atışlardan biri, Batılı modeller de dahil olmak üzere askeri teçhizatın onarıldığı Nikolayev Zırhlı Fabrikası’na isabet etti. Oraya daha geçenlerde Batılı Leopard 2 tankları (Almanya üretimi) ve henüz doğrulanmamış söylentilere göre (İngiliz) Challenger tankları getirilmişti” diye konuştu.
Ukroboronprom devlet askeri holdinginin bünyesinde bulunan fabrikanın geçtiğimiz sonbahardan itibaren 3 vardiyalı çalışma düzenine geçtiğinin ve işçiler için özel yemekhane açıldığının bilindiğini vurgulayan Lebedev, 2022’deki saldırılardan sonra fabrikaya yerli halktan insanların istihdam edilmeyip, neredeyse tüm çalışanların Ukrayna’nın batısından getirildiği bilgisini verdi.
Levedev, “İkinci atış sırada bekleyen askeri teçhizatın bulunduğu garajlara isabet etti” diye anlattı.
Saldırıdan sonra güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığını aktaran Lebedev, fabrika alanında 10’a yakın ambulans görüldüğüne dikkat çekerek, “İstihbarat kaynaklarımız, bu ambulanslarda büyük bir olasılıkla yabancı teçhizatın onarımında yer alan yabancıların bulunduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı.