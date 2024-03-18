https://sputniknews.com.tr/20240318/ukrayna-genelkurmay-baskaninin-uvey-oglu-putinden-rusya-pasaportu-istedi-memnuniyetle-oy-verirdim-1081784913.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın üvey oğlu Putin’den Rusya pasaportu istedi: Memnuniyetle oy verirdim

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın üvey oğlu Putin’den Rusya pasaportu istedi: Memnuniyetle oy verirdim

Sputnik Türkiye

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in Avustralya’da yaşayan üvey oğlu İvan, Rusya vatandaşı olmak istediğini belirtti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T01:07+0300

2024-03-18T01:07+0300

2024-03-18T01:07+0300

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Rusya devlet başkanlığı seçiminin düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu önüne gelen İvan, Ruptly ajansına açıklamasında, “Büyük memnuniyetle oylamaya katılırdım. Ama Rusya vatandaşı değilim. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'ndan beni vatandaş yapmasını istiyorum” ifadesini kullandı.Ruptly’in verdiği bilgiye göre İvan, annesi Sırskiy’den boşandıktan sonra onunla birlikte Sydney’e taşındı.Eski Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, 8 Şubat’ta Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştı. Selefi Valeriy Zalujnıy, ülke lideri Vladimir Zelenskiy tarafından aynı gün görevden alınmıştı.Açık kaynaklardaki bilgilere göre Aleksandr Sırskiy, Rusya’nın Vladimir bölgesinde doğdu. Akrabaları Rusya’da yaşıyor.Sputnik’in elde ettiği bilgiye göre, Sırskiy’in annesi olarak gösterilen kadın, sosyal medyada Rusya destekli paylaşımlara ‘like’ atmıştı. Kardeşi olduğu tahmin edilen kişi de 2013’te, asılsız bomba ihbarı nedeniyle para cezası almıştı.

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