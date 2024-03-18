https://sputniknews.com.tr/20240318/ukrayna-genelkurmay-baskaninin-uvey-oglu-putinden-rusya-pasaportu-istedi-memnuniyetle-oy-verirdim-1081784913.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın üvey oğlu Putin’den Rusya pasaportu istedi: Memnuniyetle oy verirdim
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın üvey oğlu Putin’den Rusya pasaportu istedi: Memnuniyetle oy verirdim
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in Avustralya’da yaşayan üvey oğlu İvan, Rusya vatandaşı olmak istediğini belirtti. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T01:07+0300
2024-03-18T01:07+0300
2024-03-18T01:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
aleksandr sırskiy
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080646619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94e25cdc638e745d1766e3009e9b0aed.jpg
Rusya devlet başkanlığı seçiminin düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu önüne gelen İvan, Ruptly ajansına açıklamasında, “Büyük memnuniyetle oylamaya katılırdım. Ama Rusya vatandaşı değilim. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'ndan beni vatandaş yapmasını istiyorum” ifadesini kullandı.Ruptly’in verdiği bilgiye göre İvan, annesi Sırskiy’den boşandıktan sonra onunla birlikte Sydney’e taşındı.Eski Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, 8 Şubat’ta Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştı. Selefi Valeriy Zalujnıy, ülke lideri Vladimir Zelenskiy tarafından aynı gün görevden alınmıştı.Açık kaynaklardaki bilgilere göre Aleksandr Sırskiy, Rusya’nın Vladimir bölgesinde doğdu. Akrabaları Rusya’da yaşıyor.Sputnik’in elde ettiği bilgiye göre, Sırskiy’in annesi olarak gösterilen kadın, sosyal medyada Rusya destekli paylaşımlara ‘like’ atmıştı. Kardeşi olduğu tahmin edilen kişi de 2013’te, asılsız bomba ihbarı nedeniyle para cezası almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukraynali-askerler-guc-yoluyla-ulke-parlamentosunu-ele-gecirmeyi-planliyor-1081680505.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080646619_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_f21749352ce7bb3dec86b72cb2645529.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, rusya, aleksandr sırskiy
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, rusya, aleksandr sırskiy
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın üvey oğlu Putin’den Rusya pasaportu istedi: Memnuniyetle oy verirdim
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in Avustralya’da yaşayan üvey oğlu İvan, Rusya vatandaşı olmak istediğini belirtti.
Rusya devlet başkanlığı seçiminin düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu önüne gelen İvan, Ruptly
ajansına açıklamasında, “Büyük memnuniyetle oylamaya katılırdım. Ama Rusya vatandaşı değilim. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'ndan beni vatandaş yapmasını istiyorum” i
fadesini kullandı.
Ruptly’in verdiği bilgiye göre İvan, annesi Sırskiy’den boşandıktan sonra onunla birlikte Sydney’e taşındı.
Eski Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, 8 Şubat’ta Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştı. Selefi Valeriy Zalujnıy, ülke lideri Vladimir Zelenskiy tarafından aynı gün görevden alınmıştı.
Açık kaynaklardaki bilgilere göre Aleksandr Sırskiy, Rusya’nın Vladimir bölgesinde doğdu. Akrabaları Rusya’da yaşıyor.
Sputnik’in elde ettiği bilgiye göre, Sırskiy’in annesi olarak gösterilen kadın, sosyal medyada Rusya destekli paylaşımlara ‘like’ atmıştı. Kardeşi olduğu tahmin edilen kişi de 2013’te, asılsız bomba ihbarı nedeniyle para cezası almıştı.