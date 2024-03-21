https://sputniknews.com.tr/20240321/rus-elci-yerhov-yorumladi-turkiye-ve-abdnin-uzlastigi-yeni-sema-rus-turk-ticaretini-nasil-etkiler-1081903216.html

Rus elçi Yerhov yorumladı: Türkiye ve ABD'nin uzlaştığı yeni şema Rus-Türk ticaretini nasıl etkiler?

Rus elçi Yerhov yorumladı: Türkiye ve ABD'nin uzlaştığı yeni şema Rus-Türk ticaretini nasıl etkiler?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ve ABD'nin Rus yaptırımları konusunda uzlaşma sağladıkları belirtilen yeni şemanın Rus-Türk ticaretine... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T10:58+0300

2024-03-21T10:58+0300

2024-03-21T10:58+0300

dünya

türkiye

rusya

ticaret

abd

abd yaptırım

abd yaptırımları kıskacında türk ekonomisi

rusya karşıtı yaptırımlar

abd hegemonyası

ankara

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060660214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_669c71ce7d9b969099318921171b1319.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Washington ve Ankara'nın 'yaptırım uyum şeması' üzerinde uzlaşmaya vardığını belirterek "Bu sisteme göre, ABD önce olası şirketleri Türkiye’ye bildirerek konuyla ilgili bilgi isteyecek. Türkiye’nin de araştırması ve sonuç bildirmesi durumunda gerekli görülürse adım atılacak" ifadelerini kullanmıştı.Sputnik'e verdiği demeçte söz konusu şemanın olası etkilerini değerlendiren Büyükelçi Yerhov, "Anlaşıldığı kadarıyla, Hürriyet gazetesinin bahsettiği şema, prensip olarak daha önce yaşananlardan pek de farklı değil. Aynı algoritma, yalnızca yandan görünüşü. Ana fikir değişmeden kalıyor: ABD'liler tüm güçleriyle Rus-Türk ticaretinin önüne engeller koymaya, mümkünse onu kendi sıkı kontrolleri altına almaya çalışıyor" dedi.ABD'nin bu baskısına maruz kalan Türk dış ticaret şirketlerinin kendileri için hiç de hoş olmayan bir seçim yapmak zorunda kalacağını belirten Yerhov, genel olarak bu tür manevraların Rus-Türk ticaretini ve ticaret hacmini olumsuz etkilediğini vurguladı.Daha önce Yerhov, ABD'nin Rusya'yla çalışan Türk şirketlerini 'terörize ettiğinin' ve oluşturulan baskının devletler arası diyalog normlarına aykırı olduğunun altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-buyukelci-yerhov-abd-temsilcileri-rusyayla-calisan-turk-isletmeleri-terorize-ediyor-1081135059.html

rusya

abd

ankara

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, ticaret, abd, abd yaptırım, abd yaptırımları kıskacında türk ekonomisi, rusya karşıtı yaptırımlar, abd hegemonyası, ankara, moskova