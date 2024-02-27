https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-buyukelci-yerhov-abd-temsilcileri-rusyayla-calisan-turk-isletmeleri-terorize-ediyor-1081135059.html

Rus Büyükelçi Yerhov: ABD temsilcileri, Rusya’yla çalışan Türk işletmeleri terörize ediyor

Rus Büyükelçi Yerhov: ABD temsilcileri, Rusya’yla çalışan Türk işletmeleri terörize ediyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin Türk şirketler üzerindeki baskının uluslararası iletişim kurallarına aykırı olduğunu söyleyen Büyükelçi Yerhov, Rusya ve Türkiye arasında yaşanan ödeme... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T13:20+0300

2024-02-27T13:20+0300

2024-02-27T13:20+0300

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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ankara ve İstanbul’daki diplomatlarının Türk şirketleri ve mali kuruluşları ziyaret ederek Rusya’yla ticari ilişkilerinden dolayı onları tehdit ettiği yönündeki haberi değerlendirdi.Yerhov, “ABD temsilcilerinin enerjik bir şekilde Türk iş dünyasıyla ilgilendiği, aslında onları terörize ederek Rusya’yla ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürmeleri halinde sonuçlara katlanmakla tehdit ettiği yönünde elimizde bilgiler var. Görüşümüze göre, böyle bir uygulama devletlerarası iletişim kurallarına ve ilkelerine pek uygun değil” diye konuştu.Büyükelçi, “Ödemelerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturma yönündeki çabalarımızı sürdürüyoruz. Durum kolay olmaktan uzak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240227/abd-elcilik-gorevlileri-kapi-kapi-dolasip-turk-firmalari-tehdit-ediyor-bu-haydutlugu-durdurun-1081128043.html

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