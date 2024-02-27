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Rus Büyükelçi Yerhov: ABD temsilcileri, Rusya’yla çalışan Türk işletmeleri terörize ediyor
Rus Büyükelçi Yerhov: ABD temsilcileri, Rusya’yla çalışan Türk işletmeleri terörize ediyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Türk şirketler üzerindeki baskının uluslararası iletişim kurallarına aykırı olduğunu söyleyen Büyükelçi Yerhov, Rusya ve Türkiye arasında yaşanan ödeme... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T13:20+0300
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ankara ve İstanbul’daki diplomatlarının Türk şirketleri ve mali kuruluşları ziyaret ederek Rusya’yla ticari ilişkilerinden dolayı onları tehdit ettiği yönündeki haberi değerlendirdi.Yerhov, “ABD temsilcilerinin enerjik bir şekilde Türk iş dünyasıyla ilgilendiği, aslında onları terörize ederek Rusya’yla ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürmeleri halinde sonuçlara katlanmakla tehdit ettiği yönünde elimizde bilgiler var. Görüşümüze göre, böyle bir uygulama devletlerarası iletişim kurallarına ve ilkelerine pek uygun değil” diye konuştu.Büyükelçi, “Ödemelerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturma yönündeki çabalarımızı sürdürüyoruz. Durum kolay olmaktan uzak” diye ekledi.
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türkiye, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, rusya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, iş dünyası

Rus Büyükelçi Yerhov: ABD temsilcileri, Rusya’yla çalışan Türk işletmeleri terörize ediyor

13:20 27.02.2024
© İHA / MEVLÜT İŞLİAleksey Yerhov
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
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ABD’nin Türk şirketler üzerindeki baskının uluslararası iletişim kurallarına aykırı olduğunu söyleyen Büyükelçi Yerhov, Rusya ve Türkiye arasında yaşanan ödeme sorununu çözmeye yönelik çabalarına devam ettiklerini belirtti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Ankara ve İstanbul’daki diplomatlarının Türk şirketleri ve mali kuruluşları ziyaret ederek Rusya’yla ticari ilişkilerinden dolayı onları tehdit ettiği yönündeki haberi değerlendirdi.
Yerhov, “ABD temsilcilerinin enerjik bir şekilde Türk iş dünyasıyla ilgilendiği, aslında onları terörize ederek Rusya’yla ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürmeleri halinde sonuçlara katlanmakla tehdit ettiği yönünde elimizde bilgiler var. Görüşümüze göre, böyle bir uygulama devletlerarası iletişim kurallarına ve ilkelerine pek uygun değil” diye konuştu.
Büyükelçi, “Ödemelerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturma yönündeki çabalarımızı sürdürüyoruz. Durum kolay olmaktan uzak” diye ekledi.
ABD'nin Caracas Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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