ABD elçilik görevlileri kapı kapı dolaşıp Türk firmaları tehdit ediyor: 'Bu haydutluğu durdurun'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye IQ sıralamasında geriye düştü
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoranlarda ‘eko menü’ dönemi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma: Vatandaş fiyat algısını kaybetti
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuğunun cebinde sigara bulan ebeveynler ne yapmalı?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Futbolculuktan cumhurbaşkanlığına uzanan bir lider portresi: Recep Tayyip Erdoğan 70 yaşında
18:27
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:33
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:27
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240227/abd-elcilik-gorevlileri-kapi-kapi-dolasip-turk-firmalari-tehdit-ediyor-bu-haydutlugu-durdurun-1081128043.html
ABD elçilik görevlileri kapı kapı dolaşıp Türk firmaları tehdit ediyor: 'Bu haydutluğu durdurun'
ABD elçilik görevlileri kapı kapı dolaşıp Türk firmaları tehdit ediyor: 'Bu haydutluğu durdurun'
Sputnik Türkiye
Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği görevlilerinin Türk firma ve finans kuruluşlarını ziyaret ederek, Rusya ile alışverişi kesmeleri konusunda tehdit ettiği ortaya... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T11:19+0300
2024-02-27T11:19+0300
ekonomi
abd
türk
firma
türk firmaları
marka
rusya
ticaret
tehdit
yusuf tunçer
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103731/41/1037314161_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_b3ae4ceb63115da10ad38155fa8d26da.jpg
Rusya’nın düzenlediği Donbass operasyonu sonrasında Batı’nın Ruslara yönelik kişisel, kültürel ve ekonomik yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ederken, ABD'nin de diğer ülkelere bu konudaki baskısı sürüyor. Avrupalı ülkeleri dahi ikiye bölen bu ambargo dayatmaları bu kez Türkiye'de ortaya çıktı. bilindiği gibi, Türkiye Batılı ülkelerin tüm tehditlerine rağmen Rusya'ya herhangi bir yaptırımda bulunmayacağını açıklamıştı.Son olarak ise yeni yaptırımlar açıklayan ABD, altı ülkede ticari faaliyetleriyle Rusya'ya yardım ettiğini belirttiği toplam 93 kuruluşu da yaptırım listesine aldı. Bu şirketlerin 16'sı Türkiye'de bulunuyor.Aydınlık'tan Yusuf Tunçer'in haberine göre, Türkiye’de faaliyet yürüten ABD Büyükelçiliği ve konsolosluk görevlilerinin, Rusya ile iş yapan Türk firmaları ve finans kuruluşlarını ziyaret edip, yaptırım listesine eklemekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Firma temsilcileri, ABD görevlilerinin kapı kapı dolaşarak ya da ABD’nin elçilik binalarına doğrudan davet ederek tehdit ettiğini anlattı.Adının açıklanmasını istemeyen bir firma yetkilisi, bu görevlilerden birinin ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan olduğunu belirtti. Yükseltan’ın ziyaret ettiği firmalara verdiği kartvizitinde “Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat Kontrol Uzmanı” unvanı yazıyor.Yaptırım tehdidi nedeniyle adını vermekten çekinen iş insanları, görevlilerin özellikle hem ABD hem Rusya ile ticaret ve para transferi olan firmaları tespit ve tehdit ettikleri bilgisini paylaştı. ABD görevlilerinin, Türk iş insanlarını ziyareti sırasında, “Rusya ile ticaret ve para transferiniz olduğunu tespit ettik. Neden Rusya ile iş yapıyorsunuz?” diye sorarak yaptırım listesine alma konusunda uyardığı bilgisine ulaşıldı.'Büyükelçiliğe çağırıyorlar'Öte yandan, ticaret yapan firmalar değil, finans kuruluşlarının da baskı altında olduğu bildirildi. Aydınlık’a bilgi veren bir ekonomi uzmanı, baskıların geçen yıllarda da olduğunu ama son birkaç aydır yoğunlaştığını belirtti ve “Yalnız ziyaret etmiyorlar, ABD Büyükelçiliği’ne ya da Başkonsolosluğu’na da davet edip tehdit ediyorlar. Ruslara hesap açan bankaları uyarıp, tehdit ediyorlar” dedi.Tunçer ABD Başkonsolosluğu İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan'a ulşatıklarını ve görevlinin yaptığı ziyaretleri reddetmediğinin altını çizerek şunları yazdı:Elizabeth Blanch sorulara, “Talebinizi, incelenmek üzere Washington DC'deki BIS Kongre ve Halkla İlişkiler Ofisine ileteceğim. Saat dilimi farklılıkları ve mevcut iş yükü göz önüne alındığında, bugün mesai bitiminden önce yanıt vermenin mümkün olmayacağını lütfen unutmayın” yanıtını gönderdi. Elizabeth Blanch'ın bir özelliği de bundan önce ABD’nin Çin Büyükelçiliği’nde aynı görevi yürütmüş olması.'Tehdit edilen firmalar, devlet yetkililerinin duruma tepki göstermesini, kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor.'Öte yandan Tunçer, "Tehdit edilen firmalar, devlet yetkililerinin duruma tepki göstermesini, kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor." diyerek, Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na şu soruları ilettiklerini aktardı:Ne olmuştu?Batı dünyası ilk yaptırım paketini, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması üzerine 22 Şubat’ta kabul etmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası da uygulananmaya devam ederek her alana yayılan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep oldu
https://sputniknews.com.tr/20240227/bitcoin-zinciri-kopardi-yukselmesi-durdurulamiyor-bir-gunde-milyoner-uyanabilirsiniz-1081121813.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103731/41/1037314161_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_da79eb005ad96156ded86157134ee69f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, türk, firma, türk firmaları, marka, rusya, ticaret, tehdit, yusuf tunçer
abd, türk, firma, türk firmaları, marka, rusya, ticaret, tehdit, yusuf tunçer

ABD elçilik görevlileri kapı kapı dolaşıp Türk firmaları tehdit ediyor: 'Bu haydutluğu durdurun'

11:19 27.02.2024
© AA / Lokman İlhanABD'nin Caracas Büyükelçiliği
ABD'nin Caracas Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA / Lokman İlhan
Abone ol
Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği görevlilerinin Türk firma ve finans kuruluşlarını ziyaret ederek, Rusya ile alışverişi kesmeleri konusunda tehdit ettiği ortaya çıktı. Gazeteci Yusuf Tunçer'in haberine göre, tehdit edilen firmalar, devlet yetkililerinin duruma tepki göstermesini, kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor.
Rusya’nın düzenlediği Donbass operasyonu sonrasında Batı’nın Ruslara yönelik kişisel, kültürel ve ekonomik yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ederken, ABD'nin de diğer ülkelere bu konudaki baskısı sürüyor. Avrupalı ülkeleri dahi ikiye bölen bu ambargo dayatmaları bu kez Türkiye'de ortaya çıktı. bilindiği gibi, Türkiye Batılı ülkelerin tüm tehditlerine rağmen Rusya'ya herhangi bir yaptırımda bulunmayacağını açıklamıştı.
Son olarak ise yeni yaptırımlar açıklayan ABD, altı ülkede ticari faaliyetleriyle Rusya'ya yardım ettiğini belirttiği toplam 93 kuruluşu da yaptırım listesine aldı. Bu şirketlerin 16'sı Türkiye'de bulunuyor.
Aydınlık'tan Yusuf Tunçer'in haberine göre, Türkiye’de faaliyet yürüten ABD Büyükelçiliği ve konsolosluk görevlilerinin, Rusya ile iş yapan Türk firmaları ve finans kuruluşlarını ziyaret edip, yaptırım listesine eklemekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Firma temsilcileri, ABD görevlilerinin kapı kapı dolaşarak ya da ABD’nin elçilik binalarına doğrudan davet ederek tehdit ettiğini anlattı.
Adının açıklanmasını istemeyen bir firma yetkilisi, bu görevlilerden birinin ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan olduğunu belirtti. Yükseltan’ın ziyaret ettiği firmalara verdiği kartvizitinde “Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat Kontrol Uzmanı” unvanı yazıyor.
Yaptırım tehdidi nedeniyle adını vermekten çekinen iş insanları, görevlilerin özellikle hem ABD hem Rusya ile ticaret ve para transferi olan firmaları tespit ve tehdit ettikleri bilgisini paylaştı. ABD görevlilerinin, Türk iş insanlarını ziyareti sırasında, “Rusya ile ticaret ve para transferiniz olduğunu tespit ettik. Neden Rusya ile iş yapıyorsunuz?” diye sorarak yaptırım listesine alma konusunda uyardığı bilgisine ulaşıldı.

'Büyükelçiliğe çağırıyorlar'

Öte yandan, ticaret yapan firmalar değil, finans kuruluşlarının da baskı altında olduğu bildirildi. Aydınlık’a bilgi veren bir ekonomi uzmanı, baskıların geçen yıllarda da olduğunu ama son birkaç aydır yoğunlaştığını belirtti ve “Yalnız ziyaret etmiyorlar, ABD Büyükelçiliği’ne ya da Başkonsolosluğu’na da davet edip tehdit ediyorlar. Ruslara hesap açan bankaları uyarıp, tehdit ediyorlar” dedi.
Tunçer ABD Başkonsolosluğu İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan'a ulşatıklarını ve görevlinin yaptığı ziyaretleri reddetmediğinin altını çizerek şunları yazdı:
"Yükseltan, bu konuda bilgi vermeye yetkili olmadığını, sorularımızla ilgili görüşme talebimizi üstlerine ileteceğini ifade etti. Yükseltan’ın iletişim bilgisini verdiği ABD İstanbul Başkonsolosluğunda görevli Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu Bölgesel İhracat Kontrol Sorumlusu Elizabeth Blanch’a e-posta ile şu soruları gönderdik: 1. ABD Ankara Büyükelçiliğinde ve İstanbul Başkonsolosluğunda görevli personelin, Rusya ile iş yapan Türk firmaları ve finans kuruluşlarını ziyaret edip Rusya ile iş yapmaları durumunda, ABD yaptırım listesine ekleneceklerini söyledikleri bilgisine ulaştık. Şimdiye kadar kaç firma ya da kuruluşla bu tür görüşmeler yapılmıştır? 2. Bu çalışma sırasında özel olarak bankacılık ve finans kuruluşları üzerinde yoğunlaşılmasının nedeni nedir? Türkiye’deki bankalar ile bu kapsamda ne tür görüşmeler yürütülmektedir?"
Elizabeth Blanch sorulara, “Talebinizi, incelenmek üzere Washington DC'deki BIS Kongre ve Halkla İlişkiler Ofisine ileteceğim. Saat dilimi farklılıkları ve mevcut iş yükü göz önüne alındığında, bugün mesai bitiminden önce yanıt vermenin mümkün olmayacağını lütfen unutmayın” yanıtını gönderdi. Elizabeth Blanch'ın bir özelliği de bundan önce ABD’nin Çin Büyükelçiliği’nde aynı görevi yürütmüş olması.

'Tehdit edilen firmalar, devlet yetkililerinin duruma tepki göstermesini, kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor.'

Öte yandan Tunçer, "Tehdit edilen firmalar, devlet yetkililerinin duruma tepki göstermesini, kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor." diyerek, Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na şu soruları ilettiklerini aktardı:
1.
ABD Ankara Büyükelçiliğinde ve İstanbul Başkonsolosluğunda görevli personelin, Rusya ile iş yapan Türk firmaları ve finans kuruluşlarını ziyaret edip Rusya ile iş yapmaları durumunda, ABD yaptırım listesine ekleneceklerini söyledikleri bilgisine ulaştık. Bu ziyaretler Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde midir?
2.
ABD Büyükelçiliği görevlileri şimdiye kadar kaç firma ya da kuruluşla bu tür görüşmeler yapmıştır?
3.
ABD’nin Rusya’ya yönelik yatırımlarına Türkiye’nin katılması konusunda özel olarak bankacılık ve finans kuruluşları üzerinde yoğunlaşmasının Türkiye’nin Rusya ile ticaretini sekteye uğrattığı bilinmektedir. Hükümet olarak, ABD’nin bu yaptırım baskısını önlemek ve Rusya ile ticareti güvence altına almak için ne tür girişimleriniz vardır?
4.
Bir yabancı devlet, üçüncü bir ülkeye yönelik tek taraflı yaptırımlarına katılması için Türkiye sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına baskı yapmaktadır. Buna izin verilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına halel getirmez mi? Hem Dışişleri hem de Ticaret Bakanlığı’ndan gazetemizin baskıya gireceği saate kadar yanıt alamadık."

Ne olmuştu?

Batı dünyası ilk yaptırım paketini, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması üzerine 22 Şubat’ta kabul etmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası da uygulananmaya devam ederek her alana yayılan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep oldu
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
EKONOMİ
Bitcoin zinciri kopardı, yükselmesi durdurulamıyor: 'Bir günde milyoner olarak uyanabilirsiniz'
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала