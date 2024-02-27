https://sputniknews.com.tr/20240227/abd-elcilik-gorevlileri-kapi-kapi-dolasip-turk-firmalari-tehdit-ediyor-bu-haydutlugu-durdurun-1081128043.html

ABD elçilik görevlileri kapı kapı dolaşıp Türk firmaları tehdit ediyor: 'Bu haydutluğu durdurun'

ABD elçilik görevlileri kapı kapı dolaşıp Türk firmaları tehdit ediyor: 'Bu haydutluğu durdurun'

Sputnik Türkiye

Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği görevlilerinin Türk firma ve finans kuruluşlarını ziyaret ederek, Rusya ile alışverişi kesmeleri konusunda tehdit ettiği ortaya... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T11:19+0300

2024-02-27T11:19+0300

2024-02-27T11:19+0300

ekonomi

abd

türk

firma

türk firmaları

marka

rusya

ticaret

tehdit

yusuf tunçer

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Rusya’nın düzenlediği Donbass operasyonu sonrasında Batı’nın Ruslara yönelik kişisel, kültürel ve ekonomik yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ederken, ABD'nin de diğer ülkelere bu konudaki baskısı sürüyor. Avrupalı ülkeleri dahi ikiye bölen bu ambargo dayatmaları bu kez Türkiye'de ortaya çıktı. bilindiği gibi, Türkiye Batılı ülkelerin tüm tehditlerine rağmen Rusya'ya herhangi bir yaptırımda bulunmayacağını açıklamıştı.Son olarak ise yeni yaptırımlar açıklayan ABD, altı ülkede ticari faaliyetleriyle Rusya'ya yardım ettiğini belirttiği toplam 93 kuruluşu da yaptırım listesine aldı. Bu şirketlerin 16'sı Türkiye'de bulunuyor.Aydınlık'tan Yusuf Tunçer'in haberine göre, Türkiye’de faaliyet yürüten ABD Büyükelçiliği ve konsolosluk görevlilerinin, Rusya ile iş yapan Türk firmaları ve finans kuruluşlarını ziyaret edip, yaptırım listesine eklemekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Firma temsilcileri, ABD görevlilerinin kapı kapı dolaşarak ya da ABD’nin elçilik binalarına doğrudan davet ederek tehdit ettiğini anlattı.Adının açıklanmasını istemeyen bir firma yetkilisi, bu görevlilerden birinin ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan olduğunu belirtti. Yükseltan’ın ziyaret ettiği firmalara verdiği kartvizitinde “Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat Kontrol Uzmanı” unvanı yazıyor.Yaptırım tehdidi nedeniyle adını vermekten çekinen iş insanları, görevlilerin özellikle hem ABD hem Rusya ile ticaret ve para transferi olan firmaları tespit ve tehdit ettikleri bilgisini paylaştı. ABD görevlilerinin, Türk iş insanlarını ziyareti sırasında, “Rusya ile ticaret ve para transferiniz olduğunu tespit ettik. Neden Rusya ile iş yapıyorsunuz?” diye sorarak yaptırım listesine alma konusunda uyardığı bilgisine ulaşıldı.'Büyükelçiliğe çağırıyorlar'Öte yandan, ticaret yapan firmalar değil, finans kuruluşlarının da baskı altında olduğu bildirildi. Aydınlık’a bilgi veren bir ekonomi uzmanı, baskıların geçen yıllarda da olduğunu ama son birkaç aydır yoğunlaştığını belirtti ve “Yalnız ziyaret etmiyorlar, ABD Büyükelçiliği’ne ya da Başkonsolosluğu’na da davet edip tehdit ediyorlar. Ruslara hesap açan bankaları uyarıp, tehdit ediyorlar” dedi.Tunçer ABD Başkonsolosluğu İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan'a ulşatıklarını ve görevlinin yaptığı ziyaretleri reddetmediğinin altını çizerek şunları yazdı:Elizabeth Blanch sorulara, “Talebinizi, incelenmek üzere Washington DC'deki BIS Kongre ve Halkla İlişkiler Ofisine ileteceğim. Saat dilimi farklılıkları ve mevcut iş yükü göz önüne alındığında, bugün mesai bitiminden önce yanıt vermenin mümkün olmayacağını lütfen unutmayın” yanıtını gönderdi. Elizabeth Blanch'ın bir özelliği de bundan önce ABD’nin Çin Büyükelçiliği’nde aynı görevi yürütmüş olması.'Tehdit edilen firmalar, devlet yetkililerinin duruma tepki göstermesini, kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor.'Öte yandan Tunçer, "Tehdit edilen firmalar, devlet yetkililerinin duruma tepki göstermesini, kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor." diyerek, Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na şu soruları ilettiklerini aktardı:Ne olmuştu?Batı dünyası ilk yaptırım paketini, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması üzerine 22 Şubat’ta kabul etmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrası da uygulananmaya devam ederek her alana yayılan yaptırımlar, Avrupa'da enerji krizi yaşanmasına sebep oldu

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abd, türk, firma, türk firmaları, marka, rusya, ticaret, tehdit, yusuf tunçer