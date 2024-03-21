https://sputniknews.com.tr/20240321/narkocelik-7-operasyonu-21-ilde-150den-fazla-gozalti-var-1081916701.html
21 ilde 'Narkoçelik-7' operasyonu: 150'den fazla gözaltı var
21 ilde 'Narkoçelik-7' operasyonu: 150'den fazla gözaltı var
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T15:24+0300
2024-03-21T15:24+0300
2024-03-21T15:32+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
jandarma genel komutanlığı
aydın
hatay
gaziantep
antalya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080139692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97097ad697407526fc51e1a425fae16f.jpg
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten güvenlik güçlerinin Narkoçelik-7 operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 Jandarma personelinin katılımıyla Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun’da 'NARKOÇELİK-7' operasyonları düzenlendi.En fazla gözaltı Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ele geçirildi. Söz konusu operasyonda muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 85 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240321/5-ilde-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-63-supheli-yakalandi-1081906554.html
aydın
hatay
gaziantep
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080139692_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_fd7344a8e51ddc9fee817145703c7803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, jandarma genel komutanlığı, aydın, hatay, gaziantep, antalya
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, jandarma genel komutanlığı, aydın, hatay, gaziantep, antalya
21 ilde 'Narkoçelik-7' operasyonu: 150'den fazla gözaltı var
15:24 21.03.2024 (güncellendi: 15:32 21.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten güvenlik güçlerinin Narkoçelik-7 operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 Jandarma personelinin katılımıyla Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun’da 'NARKOÇELİK-7' operasyonları düzenlendi.
En fazla gözaltı Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ele geçirildi. Söz konusu operasyonda muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 85 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.