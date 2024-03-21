https://sputniknews.com.tr/20240321/narkocelik-7-operasyonu-21-ilde-150den-fazla-gozalti-var-1081916701.html

21 ilde 'Narkoçelik-7' operasyonu: 150'den fazla gözaltı var

21 ilde 'Narkoçelik-7' operasyonu: 150'den fazla gözaltı var

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T15:24+0300

2024-03-21T15:24+0300

2024-03-21T15:32+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

jandarma genel komutanlığı

aydın

hatay

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten güvenlik güçlerinin Narkoçelik-7 operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 Jandarma personelinin katılımıyla Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun’da 'NARKOÇELİK-7' operasyonları düzenlendi.En fazla gözaltı Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ele geçirildi. Söz konusu operasyonda muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 85 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240321/5-ilde-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-63-supheli-yakalandi-1081906554.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, jandarma genel komutanlığı, aydın, hatay, gaziantep, antalya