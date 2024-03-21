https://sputniknews.com.tr/20240321/5-ilde-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-63-supheli-yakalandi-1081906554.html

5 ilde operasyonu Yerlikaya duyurdu: 63 şüpheli yakalandı

5 ilde operasyonu Yerlikaya duyurdu: 63 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, elebaşları dahil 63 şüphelinin gözaltına alınmasıyla 3 organize suç örgütünün... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, İstanbul'da Mahsun Özer'in, Muğla'da Çetin Çağlayan'ın, İzmir'de ise Harun Pehlivan'ın elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

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