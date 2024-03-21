https://sputniknews.com.tr/20240321/5-ilde-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-63-supheli-yakalandi-1081906554.html
5 ilde operasyonu Yerlikaya duyurdu: 63 şüpheli yakalandı
5 ilde operasyonu Yerlikaya duyurdu: 63 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, elebaşları dahil 63 şüphelinin gözaltına alınmasıyla 3 organize suç örgütünün... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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şüpheli
yakalama
yakalama kararı
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operasyon
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç kaydı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, İstanbul'da Mahsun Özer'in, Muğla'da Çetin Çağlayan'ın, İzmir'de ise Harun Pehlivan'ın elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.
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şüpheli, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi
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5 ilde operasyonu Yerlikaya duyurdu: 63 şüpheli yakalandı
12:01 21.03.2024 (güncellendi: 12:02 21.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, elebaşları dahil 63 şüphelinin gözaltına alınmasıyla 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, İstanbul'da Mahsun Özer'in, Muğla'da Çetin Çağlayan'ın, İzmir'de ise Harun Pehlivan'ın elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.