Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: 'Toplam 39 hedef işte böyle vuruldu'

19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan… pic.twitter.com/WXxbSSuSM3