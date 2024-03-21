https://sputniknews.com.tr/20240321/milli-savunma-bakanligi-goruntuleri-paylasti-toplam-39-hedef-iste-boyle-vuruldu-1081930035.html
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: 'Toplam 39 hedef işte böyle vuruldu'
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: 'Toplam 39 hedef işte böyle vuruldu'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) PKK'nın kullandığı 39 hedefin vurulma anlarını paylaştı 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T22:02+0300
2024-03-21T22:02+0300
2024-03-21T22:02+0300
türkiye
pkk
ypg/pkk
kuzey irak
irak
irak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 39 hedefin hava harekatlarıyla vurulma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde, 19-20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin vurulduğu anlar yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/irakin-kuzeyine-hava-harekati-pkk-tarafindan-kullanilan-27-hedef-imha-edildi-1081860616.html
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pkk, ypg/pkk, kuzey irak, irak, irak
pkk, ypg/pkk, kuzey irak, irak, irak
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: 'Toplam 39 hedef işte böyle vuruldu'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) PKK'nın kullandığı 39 hedefin vurulma anlarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 39 hedefin hava harekatlarıyla vurulma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde, 19-20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin vurulduğu anlar yer aldı.