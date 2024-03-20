Irak'ın kuzeyine hava harekatı: PKK tarafından kullanılan 27 hedef imha edildi
02:53 20.03.2024 (güncellendi: 02:54 20.03.2024)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı - hava harekatı
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava operasyonları ile imha edildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) harekata ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi.”
Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha… pic.twitter.com/ZGb75NAJ59