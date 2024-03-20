Irak'ın kuzeyine hava harekatı: PKK tarafından kullanılan 27 hedef imha edildi

Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha… pic.twitter.com/ZGb75NAJ59