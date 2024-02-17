https://sputniknews.com.tr/20240217/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-cikan-catismada-bir-er-sehit-oldu-bir-asker-yaralandi-1080835502.html

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir asker yaralandı

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir asker yaralandı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu. Bir asker ise yaralandı" açıklamasında... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T20:05+0300

2024-02-17T20:05+0300

2024-02-17T20:23+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

pençe kilit operasyonu

türkiye

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarıyla çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu belirtildi.Çatışmada yaralanan bir askerin de derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu