https://sputniknews.com.tr/20240217/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-cikan-catismada-bir-er-sehit-oldu-bir-asker-yaralandi-1080835502.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir asker yaralandı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir asker yaralandı
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Milli Savunma Bakanlığı “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu. Bir asker ise yaralandı" açıklamasında... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-17T20:05+0300
2024-02-17T20:23+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
pençe kilit operasyonu
türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarıyla çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu belirtildi.Çatışmada yaralanan bir askerin de derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir asker yaralandı
20:05 17.02.2024 (güncellendi: 20:23 17.02.2024)
Milli Savunma Bakanlığı “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu. Bir asker ise yaralandı" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarıyla çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu belirtildi.
Çatışmada yaralanan bir askerin de derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.