https://sputniknews.com.tr/20240321/merkez-bankasinin-faiz-karari-bugun-belli-oluyor-1081897761.html
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T01:22+0300
2024-03-21T01:22+0300
2024-03-21T01:25+0300
ekonomi
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enflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Merkez Bankası faiz kararını kaçta açıklayacak?Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak.Kurulu, ayrıca, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınlamıştı.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıkmıştı.Enlfasyon ve dolar beklentisi ne oldu?Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,5344 olmuştu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,1543'ten 42,7890'a yükselmişti.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olmuştu.Merkez Bankası'nın faizi şu an ne kadar?Banka şubat ayında beklentilerle paralel olarak toplantıda politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutmuştu. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/merkez-bankasi-yayimladi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-degisti-1081711675.html
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merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? faiz kararı ne olacak? faiz artar mı?
merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? faiz kararı ne olacak? faiz artar mı?
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor
01:22 21.03.2024 (güncellendi: 01:25 21.03.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı.
TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
Merkez Bankası faiz kararını kaçta açıklayacak?
Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak.
Kurulu, ayrıca, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınlamıştı.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıkmıştı.
Enlfasyon ve dolar beklentisi ne oldu?
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,5344 olmuştu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,1543'ten 42,7890'a yükselmişti.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olmuştu.
Merkez Bankası'nın faizi şu an ne kadar?
Banka şubat ayında beklentilerle paralel olarak toplantıda politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutmuştu.
Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırmıştı.