https://sputniknews.com.tr/20240321/kevin-durant-nbain-en-skorer-oyuncular-siralamasinda-shaquille-oneali-solladi-1081902869.html

Kevin Durant, NBA’in en skorer oyuncular sıralamasında Shaquille O'Neal'ı solladı

Kevin Durant, NBA’in en skorer oyuncular sıralamasında Shaquille O'Neal'ı solladı

Sputnik Türkiye

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ın Philadelphia 76ers'ı 115-102 yendiği maçta 22 sayı atan Kevin Durant, tarihin en skorer oyuncuları listesinde... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T10:43+0300

2024-03-21T10:43+0300

2024-03-21T10:43+0300

spor

abd

nba

kevin durant

phoenix suns

rekor

basketbol

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/15/1081902616_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b67ae8e7cecedf8cec69de1f92f4935e.jpg

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ın Philadelphia 76ers'ı 115-102 yendiği maçta 22 sayı atan Kevin Durant, tarihin en skorer oyuncuları listesinde 8. sıraya yükseldi.NBA'e 8 maçla devam edilirken, Suns'ın 76ers'ı mağlup ettiği mücadelede 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokla oynayan Durant, NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti. Kariyerinde 28 bin 610 sayıya ulaşan Suns'ın all-star oyuncusu Durant, O'Neal'ı (28 bin 596 sayı) geride bırakarak 8. sıraya yerleşti.Sezonun 40. galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulan Grayson Allen 32 sayı, 5 asist ve Devin Booker 18 sayı, 9 ribaunt, 11 asistle oynadı.Kelly Oubre Jr'ın 18, Cameron Payne ve Jeff Dowtin Jr'ın 12'şer sayısı, 76ers'ın 31. mağlubiyetini engelleyemedi.Ömer Faruk Yurtseven'den 6 sayı, 3 ribauntBatı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-107 mağlup etti.Chet Holmgren 35 sayı, 14 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asistle ev sahibi Thunder'ın 48. galibiyetinde etkili oldu.Üst üste 3. maçını kaybeden Jazz'da Collin Sexton'ın 25 ve John Collins'in 16 sayısı, sezonun 40. yenilgisini önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/orlando-magic-shaquille-onealin-formasini-emekli-etti-1080720095.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nba, kevin durant, phoenix suns, rekor, basketbol