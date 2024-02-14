https://sputniknews.com.tr/20240214/orlando-magic-shaquille-onealin-formasini-emekli-etti-1080720095.html

Orlando Magic, Shaquille O'Neal'ın formasını emekli etti

Orlando Magic, Shaquille O'Neal'ın formasını emekli etti

Sputnik Türkiye

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Orlando Magic, efsanevi eski oyuncusu Shaquille O'Neal'ın formasını emekliye ayırdı. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T12:25+0300

2024-02-14T12:25+0300

2024-02-14T12:25+0300

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emeklilik

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Orlando'daki Kia Center'da Oklahoma City Thunder'a 127-113 yenilen Magic, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremoniyle O'Neal'ın 32 numaralı formasını emekli etti.Basketbolun en dominant pivotlarından O'Neal, Magic'in sahasına forması asılan ilk isim olarak tarihe geçti.Ayrıca O'Neal, Wilt Chamberlain ve Pete Maravich'ten sonra forması üç ayrı takım tarafından emekli edilen üçüncü basketbolcu oldu. Daha önce Los Angeles Lakers (34) ve Miami Heat (32), O'Neal'ın formalarını emekliye ayırarak salonlarına yerleştirmişti.Magic'in 1992 draftında birinci sıradan seçtiği O'Neal, 1996'ya kadar takımda görev yaparken, ABD'li basketbolcu, Magic tarihinde yılın en iyi çaylak oyuncusu ve all-star seçilen ilk isim olmayı başardı. Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formaları da giyen O'Neal, 4 şampiyonluk yaşadığı NBA'de bir defa sezonun, 3 kez de finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. O'Neal, 15 defa seçildiği all-star maçlarında ise 3 kez MVP olma başarısı gösterdi. Ligde 2 defa sayı kralı olan O'Neal, 8 kez de sezonun en iyi 5'ine girdi.Shaquille O'Neal, 19 yıllık NBA kariyerinde normal sezonlarda 23,7 sayı, 10,9 ribaunt, 2,5 asist ve 2,3 blok ortalamaları yakaladı.

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nba, abd, basketbol, orlando magic, shaquille o’neal, oyuncu, emekli, emeklilik, forma