https://sputniknews.com.tr/20240321/isvicrede-erdogani-hedef-gosteren-pankart-davasinda-4-saniga-verilen-beraat-karari-bozuldu-1081918583.html

İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa verilen beraat kararı bozuldu

İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa verilen beraat kararı bozuldu

Sputnik Türkiye

İsviçre'de 7 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren ve 'Erdoğan'ı öldürün' pankartını açanlara yönelik beraat kararı bozularak yerine... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T16:53+0300

2024-03-21T16:53+0300

2024-03-21T16:55+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

isviçre

mahkeme

pankart

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İsviçre'de Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger ve İngilizce yayın yapan Swissinfo'nun haberine göre, Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesiyle ilgili davada yargılanan ve 2022'de beraat eden 4 sanıkla ilgili kararı bozdu.Mahkeme, 4 sanığı ayrı ayrı 2 bin ila 3 bin 300 İsviçre Frangı arasında değişen meblağlarla toplam 11 bin İsviçre Frangı para cezasına mahkum etti.Erdoğan'ı hedef gösteren, başı ile şakağına doğrultulmuş bir silahın olduğu ve üzerinde 'öldürmek' yazan pankartı değerlendiren mahkeme, 'öldürmek' fiilinin "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı öldürmek için açık ve net bir çağrıdan başka şekilde nasıl yorumlanabileceğini anlamanın zor olduğunu" belirtti.İfadenin 'tarafsız olarak değerlendirilemeyeceğini' bildiren mahkeme, bu mesajın açıkça bir öldürme çağrısı olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.Kararda, "Objektif olarak bakıldığında metaforik bir anlayışa yer yoktur" ifadesi kullanıldı.Sanıkların 2022'de yargılandığı Bern bölge mahkemesinin kararında, 'gösterilerin temel haklar kapsamında ifade özgürlüğünün korunması kapsamına girdiğinin' belirtildiğini anımsatan Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, bir kişiyi öldürmeye alenen tahrik etmenin 'ne ifade özgürlüğü ne de toplanma özgürlüğü' kapsamında korunmadığını vurguladı.Savunma avukatlarından Dominic Nellen'in talebi üzerine 4 sanık da Federal Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu.İsviçre'de 2017'de bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren sanıklar 2022'de yargılandıkları davada beraat etmişti.Ne olmuştu?25 Mart 2017'de düzenlenen mitingde İsviçre'deki sol gruplar yer almış, mitinge PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait bayrak ve flamaları taşıyan örgüt üyeleri katılmıştı.Siyah fon üzerine hazırlanan pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazısı, altında da 'kendi silahlarıyla' ifadesi yer almıştı.Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle 'suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik' suçundan ceza tayin etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220828/isvicrede-erdogani-hedef-gosteren-pankart-davasinda-4-saniga-beraat-karari-yargitaya-gidiyor-1060501759.html

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recep tayyip erdoğan, isviçre, mahkeme, pankart