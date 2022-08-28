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https://sputniknews.com.tr/20220828/isvicrede-erdogani-hedef-gosteren-pankart-davasinda-4-saniga-beraat-karari-yargitaya-gidiyor-1060501759.html
İsviçre'de, Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa beraat kararı Yargıtay'a gidiyor
İsviçre'de, Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa beraat kararı Yargıtay'a gidiyor
İsviçre'de 5 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve 'Erdoğan'ı öldürün' pankartını açan sanıklara beraat kararı... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T22:55+0300
2022-08-28T22:55+0300
türkiye
pankart
recep tayyip erdoğan
isviçre
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İsviçreli Blick gazetesine isim vermeden konuşan Bern Başsavcılığı sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesi'nde görülen davada 4 sanık hakkında mart ayında alınan beraat kararına itiraz edilerek, Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıkladıAnadolu Ajansı'nın aktardığına göre temyiz sürecinin ne zaman başlayacağına dair ise bilgi verilmedi.18 Ocak'ta başlayan 4 sanık hakkındaki davada 9 Mart'ta hakim, beraat kararı vermişti.Savcılık makamının 4 sanık için 'günlük 32 ila 40 oranında kısmen şartlı, kısmen şartsız para cezası' verilmesini talep etmesine rağmen hakim, 4 sanığı aklamıştı.Mahkeme, beraat kararında, pankartta yer alan İngilizcedeki 'kill' ifadesinin sadece 'öldürmek' anlamına gelmediğini de gerekçeler arasında göstermişti.İsviçre savcısı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kararın temyizi için henüz karar vermediğini belirtmişti.İsviçre'de Erdoğan'ı hedef alan pankartİsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen 'Hayır' mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazısı, altında da 'Kendi silahlarıyla' ifadesi yer almıştı.Türk Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da pankartı açan şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle 'suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik' suçundan ceza tayin etmişti.Suç konusu posteri hazırlayan ve İsviçre basınında 'sol kanattan aktivistler' olarak takdim edilen zanlıların itirazı üzerine duruşma açılmasına karar verilmişti.
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pankart, recep tayyip erdoğan, isviçre
pankart, recep tayyip erdoğan, isviçre

İsviçre'de, Erdoğan'ı hedef gösteren pankart davasında 4 sanığa beraat kararı Yargıtay'a gidiyor

22:55 28.08.2022
© AAİsviçre bayrak
İsviçre bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
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İsviçre'de 5 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve 'Erdoğan'ı öldürün' pankartını açan sanıklara beraat kararı verilmesi, İsviçre Yargıtayına götürülüyor.
İsviçreli Blick gazetesine isim vermeden konuşan Bern Başsavcılığı sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesi'nde görülen davada 4 sanık hakkında mart ayında alınan beraat kararına itiraz edilerek, Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre temyiz sürecinin ne zaman başlayacağına dair ise bilgi verilmedi.
18 Ocak'ta başlayan 4 sanık hakkındaki davada 9 Mart'ta hakim, beraat kararı vermişti.
Savcılık makamının 4 sanık için 'günlük 32 ila 40 oranında kısmen şartlı, kısmen şartsız para cezası' verilmesini talep etmesine rağmen hakim, 4 sanığı aklamıştı.
Mahkeme, beraat kararında, pankartta yer alan İngilizcedeki 'kill' ifadesinin sadece 'öldürmek' anlamına gelmediğini de gerekçeler arasında göstermişti.
İsviçre savcısı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kararın temyizi için henüz karar vermediğini belirtmişti.

İsviçre'de Erdoğan'ı hedef alan pankart

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen 'Hayır' mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazısı, altında da 'Kendi silahlarıyla' ifadesi yer almıştı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da pankartı açan şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.
Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle 'suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik' suçundan ceza tayin etmişti.
Suç konusu posteri hazırlayan ve İsviçre basınında 'sol kanattan aktivistler' olarak takdim edilen zanlıların itirazı üzerine duruşma açılmasına karar verilmişti.
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