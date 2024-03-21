https://sputniknews.com.tr/20240321/ispanyanin-ukraynaya-20-adet-leopard-tanki-verecegi-iddia-edildi-1081909154.html

İspanya’nın Ukrayna’ya 20 adet Leopard tankı vereceği iddia edildi

İspanya’nın Ukrayna’ya 20 adet Leopard tankı vereceği iddia edildi

Sputnik Türkiye

İspanya’dan Ukrayna’ya Mart 2023 – Şubat 2024 döneminde yapılan yardımlar listesine göre, Madrid elindeki 20 adet Leopard 2A4 tankı Kiev’e devretmeye... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T12:50+0300

2024-03-21T12:50+0300

2024-03-21T12:50+0300

ukrayna krizi

ispanya

ukrayna

ukrayna ordusu

leopard

leopard 2a4 tipi tank

almanya

avrupa birliği

nato

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_cc90357139d36d932996704d49e97a76.jpg

Savunma ve güvenlik odaklı haber portalı Infodefensa’nın aktardığına göre, İspanya Bakanlıklar Arası Savunma Malzemeleri ve Çift Amaçlı Teknolojiler Ticaret ve Kontrol Kurulu, Ukrayna’ya daha önce sağlanan 10 Leopard tankına ek 20 adet daha gönderilmesine onay verdi.Haberde ayrıca Mart 2023 – Şubat 2024 döneminde Ukrayna’ya 190 milyon euro değerinde askeri ihracatın gerçekleştirildiği kaydedildi. Yardım kapsamında Ukrayna’ya gece görüş cihazları, giysiler, radyo iletişimi, İHA'lar, silah kontrol ve güdüm sistemleri, çeşitli silahlar ve 10 adet Leopard 2A4 tankı teslim edildi.Daha önce ABD merkezli Military Watch dergisi, Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı Alman yapımı Leopard 2 tanklarının büyük kısmını Rus ordusuyla çatışmalarda kaybettiğini yazmıştı.Foreign Affairs de Ukrayna’nın Leopard 2 tanklarına gereken bakımı sağlayamadığı için savaş alanında büyük sorun yaşadığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2024 başından bu yana toplamda 9 adet Abrams ve Leopard tankının yok edildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/ukrayna-ordusunun-yil-basindan-bu-yana-verdigi-kayip-aciklandi-1081886345.html

ispanya

ukrayna

almanya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank, almanya, avrupa birliği, nato