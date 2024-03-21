https://sputniknews.com.tr/20240321/ispanyanin-ukraynaya-20-adet-leopard-tanki-verecegi-iddia-edildi-1081909154.html
İspanya’nın Ukrayna’ya 20 adet Leopard tankı vereceği iddia edildi
İspanya’nın Ukrayna’ya 20 adet Leopard tankı vereceği iddia edildi
Sputnik Türkiye
İspanya’dan Ukrayna’ya Mart 2023 – Şubat 2024 döneminde yapılan yardımlar listesine göre, Madrid elindeki 20 adet Leopard 2A4 tankı Kiev’e devretmeye... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T12:50+0300
2024-03-21T12:50+0300
2024-03-21T12:50+0300
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Savunma ve güvenlik odaklı haber portalı Infodefensa’nın aktardığına göre, İspanya Bakanlıklar Arası Savunma Malzemeleri ve Çift Amaçlı Teknolojiler Ticaret ve Kontrol Kurulu, Ukrayna’ya daha önce sağlanan 10 Leopard tankına ek 20 adet daha gönderilmesine onay verdi.Haberde ayrıca Mart 2023 – Şubat 2024 döneminde Ukrayna’ya 190 milyon euro değerinde askeri ihracatın gerçekleştirildiği kaydedildi. Yardım kapsamında Ukrayna’ya gece görüş cihazları, giysiler, radyo iletişimi, İHA'lar, silah kontrol ve güdüm sistemleri, çeşitli silahlar ve 10 adet Leopard 2A4 tankı teslim edildi.Daha önce ABD merkezli Military Watch dergisi, Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı Alman yapımı Leopard 2 tanklarının büyük kısmını Rus ordusuyla çatışmalarda kaybettiğini yazmıştı.Foreign Affairs de Ukrayna’nın Leopard 2 tanklarına gereken bakımı sağlayamadığı için savaş alanında büyük sorun yaşadığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2024 başından bu yana toplamda 9 adet Abrams ve Leopard tankının yok edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/ukrayna-ordusunun-yil-basindan-bu-yana-verdigi-kayip-aciklandi-1081886345.html
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ispanya, ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank, almanya, avrupa birliği, nato
ispanya, ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank, almanya, avrupa birliği, nato
İspanya’nın Ukrayna’ya 20 adet Leopard tankı vereceği iddia edildi
İspanya’dan Ukrayna’ya Mart 2023 – Şubat 2024 döneminde yapılan yardımlar listesine göre, Madrid elindeki 20 adet Leopard 2A4 tankı Kiev’e devretmeye hazırlanıyor.
Savunma ve güvenlik odaklı haber portalı Infodefensa’nın aktardığına göre, İspanya Bakanlıklar Arası Savunma Malzemeleri ve Çift Amaçlı Teknolojiler Ticaret ve Kontrol Kurulu, Ukrayna’ya daha önce sağlanan 10 Leopard tankına ek 20 adet daha gönderilmesine onay verdi.
Haberde ayrıca Mart 2023 – Şubat 2024 döneminde Ukrayna’ya 190 milyon euro değerinde askeri ihracatın gerçekleştirildiği kaydedildi. Yardım kapsamında Ukrayna’ya gece görüş cihazları, giysiler, radyo iletişimi, İHA'lar, silah kontrol ve güdüm sistemleri, çeşitli silahlar ve 10 adet Leopard 2A4 tankı teslim edildi.
Daha önce ABD merkezli Military Watch dergisi, Ukrayna ordusunun Batı’dan aldığı Alman yapımı Leopard 2 tanklarının büyük kısmını Rus ordusuyla çatışmalarda kaybettiğini yazmıştı.
Foreign Affairs de Ukrayna’nın Leopard 2 tanklarına gereken bakımı sağlayamadığı için savaş alanında büyük sorun yaşadığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2024 başından bu yana toplamda 9 adet Abrams ve Leopard tankının yok edildiğini açıklamıştı.