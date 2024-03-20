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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/ukrayna-ordusunun-yil-basindan-bu-yana-verdigi-kayip-aciklandi-1081886345.html
Ukrayna ordusunun yıl başından bu yana verdiği kayıp açıklandı
Ukrayna ordusunun yıl başından bu yana verdiği kayıp açıklandı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana verdiği toplam kaybın 71 bin kişiyi aştığını duyurdu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T16:47+0300
2024-03-20T16:47+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
ukrayna
ukrayna ordusu
kayıp
asker
askeri operasyon
abrams
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Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda konuşan Şoygu, “Genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu dönemdeki, yani bu yılın başından beri kayıpları 71 bin kişiyi geçti" ifadelerini kullanırken, bu rakamların geçen yılın aynı dönemindeki göstergelerden neredeyse üç kat daha yüksek olduğunun altını çizdi.Şoygu, yılın başından itibaren Ukrayna ordusuyla çatışmalarda 4 ABD yapımı Abrams tank, 5 Alman yapımı Leopard tank, 27 ABD Bradley zırhlı araç, 6 HIMARS fırlatma sistemi ve 5'i Patriot olmak üzere 11 hava savunma füze sistemini yok ettiklerini belirtti.Devlet başkanlığı seçimleri sırasında Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson dahil kritik bölgelerde seçim güvenliğini sağladıklarını belirten Şoygu, Ukrayna'nın seçim sırasında Rus vatandaşlarını etkilemek için "terör yöntemlerine başvurduğunu" söyledi.Şoygu, "(Ukrayna ordusu) Sivillerin bulunduğu oy verme yerlerine ve devlet kurumlarına yönelik hedefli saldırılar gerçekleştirdi. Bu hem Ukraynalı komutanlar hem de onların Batılı danışmanları tarafından biliniyordu" ifadesini kullandı.Rus ordusunun bu süreçte tedbirleri artırdığını anlatan Şoygu, seçim sürecinde Ukrayna'ya ait 419 insansız hava aracı ve 67 roketin düşürüldüğünü kaydetti.Ukraynalı savaşçıların Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını hatırlatan Şoygu, en aktif eylemlerin Koznika yerleşim biriminde gerçekleştiğini, bütün saldırıların başarıyla püskürtüldüğünü dile getirdi.Şoygu, "Devlet sınırı yönündeki gruplarla 8 günlük çatışmada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı 3 bin 501 kişi oldu, bunlardan 790'ı öldü. 23 tank, 11 Bradley dahil 34 zırhlı araç, 5 Vampir çok namlulu roketatar ve bir Mi-8 helikopteri imha edildi" bilgisini verdi.‘Ukrayna, en pahalı yabancı ekipmanlarını kullanmak zorunda kalıyor’Ukrayna'daki çatışmalar konusunda da Bakan Şoygu, "Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini" söyledi.Şoygu, Ukrayna yönetiminin, Ruslara yönelik terör saldırılarını başarı olarak gösterdiğini ve zorunlu seferberliği artırdığını anlatarak, şöyle devam etti:Çatışmaların, Ukrayna'nın lehine değişmediğini ifade eden Şoygu, yılın başından itibaren 4 ABD yapımı Abrams tank, 5 Alman yapımı Leopard tank, 27 ABD Bradley zırhlı araç, 6 HIMARS fırlatma sistemi, 5'i Patriot olmak üzere 11 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini belirtti.Şoygu, "Genel olarak bu süreçte Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı 71 bin kişiyi ve 11 bin farklı silah türünü aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha fazla" diye konuştu.9 Mayıs Zafer Bayramı hazırlıklarıBu yıl Moskova'da Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit töreni hazırlıklarına da değinen Şoygu, törene 9 bin askerin, 75 farklı askeri teçhizat ve silahla birlikte Rusya Uzay ve Havacılık Komutanlığına ait uçakların katılacağını kaydetti.Şoygu, Rusya genelinde 28 şehirde düzenlenecek askeri geçit törenlerine 50 binin üzerinde kişinin katılacağını, bu kapsamda 1000'e yakın silah ve askeri teçhizatın sergileneceğini bildirdi.
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ukrayna ordusunun kayıpları, ukrayna ordusu ne kadar kayıp verdi?
ukrayna ordusunun kayıpları, ukrayna ordusu ne kadar kayıp verdi?

Ukrayna ordusunun yıl başından bu yana verdiği kayıp açıklandı

16:47 20.03.2024
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana verdiği toplam kaybın 71 bin kişiyi aştığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda konuşan Şoygu, “Genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu dönemdeki, yani bu yılın başından beri kayıpları 71 bin kişiyi geçti" ifadelerini kullanırken, bu rakamların geçen yılın aynı dönemindeki göstergelerden neredeyse üç kat daha yüksek olduğunun altını çizdi.
Şoygu, yılın başından itibaren Ukrayna ordusuyla çatışmalarda 4 ABD yapımı Abrams tank, 5 Alman yapımı Leopard tank, 27 ABD Bradley zırhlı araç, 6 HIMARS fırlatma sistemi ve 5'i Patriot olmak üzere 11 hava savunma füze sistemini yok ettiklerini belirtti.
Devlet başkanlığı seçimleri sırasında Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson dahil kritik bölgelerde seçim güvenliğini sağladıklarını belirten Şoygu, Ukrayna'nın seçim sırasında Rus vatandaşlarını etkilemek için "terör yöntemlerine başvurduğunu" söyledi.
Şoygu, "(Ukrayna ordusu) Sivillerin bulunduğu oy verme yerlerine ve devlet kurumlarına yönelik hedefli saldırılar gerçekleştirdi. Bu hem Ukraynalı komutanlar hem de onların Batılı danışmanları tarafından biliniyordu" ifadesini kullandı.
Rus ordusunun bu süreçte tedbirleri artırdığını anlatan Şoygu, seçim sürecinde Ukrayna'ya ait 419 insansız hava aracı ve 67 roketin düşürüldüğünü kaydetti.
Ukraynalı savaşçıların Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını hatırlatan Şoygu, en aktif eylemlerin Koznika yerleşim biriminde gerçekleştiğini, bütün saldırıların başarıyla püskürtüldüğünü dile getirdi.
Şoygu, "Devlet sınırı yönündeki gruplarla 8 günlük çatışmada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı 3 bin 501 kişi oldu, bunlardan 790'ı öldü. 23 tank, 11 Bradley dahil 34 zırhlı araç, 5 Vampir çok namlulu roketatar ve bir Mi-8 helikopteri imha edildi" bilgisini verdi.

‘Ukrayna, en pahalı yabancı ekipmanlarını kullanmak zorunda kalıyor’

Ukrayna'daki çatışmalar konusunda da Bakan Şoygu, "Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini" söyledi.
Şoygu, Ukrayna yönetiminin, Ruslara yönelik terör saldırılarını başarı olarak gösterdiğini ve zorunlu seferberliği artırdığını anlatarak, şöyle devam etti:

ABD ve uyduları, Rus ordusunun başarılarından son derece kaygılı. Onlar için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine daha fazla fon, silah ve mühimmat sağlanması ihtiyacını Batı toplumuna savunmak giderek zorlaşıyor. Bunlar olurken, Ukrayna ordu yönetimi, kalan rezerv birliklerini çatışmalara göndermek ve en pahalı yabancı ekipman modellerini kullanmak zorunda kalıyor.

Çatışmaların, Ukrayna'nın lehine değişmediğini ifade eden Şoygu, yılın başından itibaren 4 ABD yapımı Abrams tank, 5 Alman yapımı Leopard tank, 27 ABD Bradley zırhlı araç, 6 HIMARS fırlatma sistemi, 5'i Patriot olmak üzere 11 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini belirtti.
Şoygu, "Genel olarak bu süreçte Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı 71 bin kişiyi ve 11 bin farklı silah türünü aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha fazla" diye konuştu.

9 Mayıs Zafer Bayramı hazırlıkları

Bu yıl Moskova'da Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit töreni hazırlıklarına da değinen Şoygu, törene 9 bin askerin, 75 farklı askeri teçhizat ve silahla birlikte Rusya Uzay ve Havacılık Komutanlığına ait uçakların katılacağını kaydetti.
Şoygu, Rusya genelinde 28 şehirde düzenlenecek askeri geçit törenlerine 50 binin üzerinde kişinin katılacağını, bu kapsamda 1000'e yakın silah ve askeri teçhizatın sergileneceğini bildirdi.
ABD Ukrayna silah yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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