https://sputniknews.com.tr/20240320/ukrayna-ordusunun-yil-basindan-bu-yana-verdigi-kayip-aciklandi-1081886345.html

Ukrayna ordusunun yıl başından bu yana verdiği kayıp açıklandı

Ukrayna ordusunun yıl başından bu yana verdiği kayıp açıklandı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana verdiği toplam kaybın 71 bin kişiyi aştığını duyurdu. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T16:47+0300

2024-03-20T16:47+0300

2024-03-20T16:47+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

ukrayna

ukrayna ordusu

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askeri operasyon

abrams

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Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda konuşan Şoygu, “Genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu dönemdeki, yani bu yılın başından beri kayıpları 71 bin kişiyi geçti" ifadelerini kullanırken, bu rakamların geçen yılın aynı dönemindeki göstergelerden neredeyse üç kat daha yüksek olduğunun altını çizdi.Şoygu, yılın başından itibaren Ukrayna ordusuyla çatışmalarda 4 ABD yapımı Abrams tank, 5 Alman yapımı Leopard tank, 27 ABD Bradley zırhlı araç, 6 HIMARS fırlatma sistemi ve 5'i Patriot olmak üzere 11 hava savunma füze sistemini yok ettiklerini belirtti.Devlet başkanlığı seçimleri sırasında Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson dahil kritik bölgelerde seçim güvenliğini sağladıklarını belirten Şoygu, Ukrayna'nın seçim sırasında Rus vatandaşlarını etkilemek için "terör yöntemlerine başvurduğunu" söyledi.Şoygu, "(Ukrayna ordusu) Sivillerin bulunduğu oy verme yerlerine ve devlet kurumlarına yönelik hedefli saldırılar gerçekleştirdi. Bu hem Ukraynalı komutanlar hem de onların Batılı danışmanları tarafından biliniyordu" ifadesini kullandı.Rus ordusunun bu süreçte tedbirleri artırdığını anlatan Şoygu, seçim sürecinde Ukrayna'ya ait 419 insansız hava aracı ve 67 roketin düşürüldüğünü kaydetti.Ukraynalı savaşçıların Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını hatırlatan Şoygu, en aktif eylemlerin Koznika yerleşim biriminde gerçekleştiğini, bütün saldırıların başarıyla püskürtüldüğünü dile getirdi.Şoygu, "Devlet sınırı yönündeki gruplarla 8 günlük çatışmada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı 3 bin 501 kişi oldu, bunlardan 790'ı öldü. 23 tank, 11 Bradley dahil 34 zırhlı araç, 5 Vampir çok namlulu roketatar ve bir Mi-8 helikopteri imha edildi" bilgisini verdi.‘Ukrayna, en pahalı yabancı ekipmanlarını kullanmak zorunda kalıyor’Ukrayna'daki çatışmalar konusunda da Bakan Şoygu, "Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini" söyledi.Şoygu, Ukrayna yönetiminin, Ruslara yönelik terör saldırılarını başarı olarak gösterdiğini ve zorunlu seferberliği artırdığını anlatarak, şöyle devam etti:Çatışmaların, Ukrayna'nın lehine değişmediğini ifade eden Şoygu, yılın başından itibaren 4 ABD yapımı Abrams tank, 5 Alman yapımı Leopard tank, 27 ABD Bradley zırhlı araç, 6 HIMARS fırlatma sistemi, 5'i Patriot olmak üzere 11 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini belirtti.Şoygu, "Genel olarak bu süreçte Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kaybı 71 bin kişiyi ve 11 bin farklı silah türünü aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha fazla" diye konuştu.9 Mayıs Zafer Bayramı hazırlıklarıBu yıl Moskova'da Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit töreni hazırlıklarına da değinen Şoygu, törene 9 bin askerin, 75 farklı askeri teçhizat ve silahla birlikte Rusya Uzay ve Havacılık Komutanlığına ait uçakların katılacağını kaydetti.Şoygu, Rusya genelinde 28 şehirde düzenlenecek askeri geçit törenlerine 50 binin üzerinde kişinin katılacağını, bu kapsamda 1000'e yakın silah ve askeri teçhizatın sergileneceğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240320/ukraynaya-yapilan-yardimlarin-yuzde-90i-abdde-kaliyor-1081880912.html

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ukrayna ordusunun kayıpları, ukrayna ordusu ne kadar kayıp verdi?