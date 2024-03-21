https://sputniknews.com.tr/20240321/iki-ulke-sinirinda-yer-alan-bir-evde-130-metrelik-gizli-tunel-bulundu-ev-sahibi-gozaltina-alindi-1081901041.html

İki ülke sınırında yer alan bir evde 130 metrelik gizli tünel bulundu: Ev sahibi gözaltına alındı

İki ülke sınırında yer alan bir evde 130 metrelik gizli tünel bulundu: Ev sahibi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kırgızistan’ın Özbekistan sınırındaki bir köy sakininin evinde gizli tünel bulundu. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı için 130 metrelik tüneli kullanan ev... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T09:42+0300

2024-03-21T09:42+0300

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özbekistan

kırgızistan

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sınır

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ülke

video

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Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasa dışı göç ve yük taşımacılığını tespit etmeye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucu Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde bulunan Bek-Abad köyündeki bir evde iki ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, “Tünelin derinliği 15 metre, uzunluğu ise 130 metre. Tünelin Kırgızistan devlet sınırına kadar olan bölümü 50 metre, yüksekliği ise 1 metre 70 santimetre olarak tespit edildi. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı kanalını organize eden 38 yaşındaki E.A. isimli ev sahibi gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.Olayla bağlantısı olan ve söz konusu tüneli kullanarak sınırdan yasa dışı geçiş yapan şahıslar ve yasa dışı şekilde geçirilen malların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Kırgızistan’ın güneyindeki Calal-Abad, Oş ve Batken bölgeleri Özbekistan ile ortak sınırı paylaşırken, iki ülke köylerinin birbirine çok yakın olduğu sınır hatlarında zaman zaman gizli tüneller tespit ediliyor.

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Kırgızistan'da bir evde Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu Sputnik Türkiye Kırgızistan'da bir evde Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu 2024-03-21T09:42+0300 true PT0M40S

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özbekistan, kırgızistan, sınır, tünel, gizli tünel, ev sahibi , ülke, video