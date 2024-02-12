https://sputniknews.com.tr/20240212/kirgizistan-liderinden-abdye-mesaj-ic-islerimize-karismayin-1080652057.html

Kırgızistan liderinden ABD’ye mesaj: İç işlerimize karışmayın

Kırgızistan liderinden ABD’ye mesaj: İç işlerimize karışmayın

Sputnik Türkiye

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve diğer ülkelere Kırgızistan’ın iç işlerine karışmama çağrısında bulundu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T14:14+0300

2024-02-12T14:14+0300

2024-02-12T14:24+0300

dünya

kırgızistan

sadır caparov

stk

sivil toplum kuruşları

sivil toplum örgütleri

abd

insan hakları

antony blinken

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080651763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a55f337d27c94d3e9d0ed9d4febc8e8.jpg

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e yanıt mektubunda, eşit haklara dayanan işbirliğinden yana olduklarını ve ABD dahil tüm ülkeler ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydederek, “Tek isteğim, ülkemizin iç işlerine karışmayın” ifadesini kullandı.Caparov, Kırgızistan parlamentosunda görüşülen ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ilgili yasaya düzeltmeler öngören tasarıyla ilgili endişelerini dile getiren ABD’nin ülkedeki insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili duruma ilişkin tarafsız bir fikre sahip olmadığı için üzgün olduğunu kaydetti.Yurtdışından finanse edilen ve ‘çok sesi çıkan’ küçük bir grup sivil toplum kuruluşlarının ‘zorluklar’ ve ‘baskılar’ konusunda spekülasyonlar yaptığını kaydeden Kırgızistan lideri, “Söz konusu STK’lar, halk arasında gerçek dışı bilgiler yayıyor. Mağdur veya iftiraya uğrayanların açtığı davalar da yargı süreçlerine yol açıyor” ifadesini kullandı.Caparov, “Bu bağlamda, en azından son on yılda ABD hükümet kuruluşları tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların fon kullanımının denetlenmesini öneriyorum” diye yazdı.Blinken’i başkent Bişkek’e davet eden Cumhurbaşkanı, ABD’li bakanın böylelikle Kırgızistan’da insan hakları ve özgürlüklerinin güvenilir bir şekilde Anayasa ve kanunların koruması altında olduğunu kendi gözleriyle görme fırsatına sahip olacağını kaydetti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Caparov’a gönderdiği mektupta, Kırgızistan parlamentosunun görüştüğü STK yasa düzeltmeleriyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Bu tasarıya göre, yurtdışından finanse edilen ve ülkede siyasi faaliyette bulunan STK’lar ‘yabancı temsilci’ statüsünü alarak özel listeye dahil edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231123/putin-rusya-ve-kgao-ulkelerinin-terore-bakisini-anlatti-1077720603.html

kırgızistan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırgızistan, sadır caparov, stk, sivil toplum kuruşları, sivil toplum örgütleri, abd, insan hakları, antony blinken