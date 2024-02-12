https://sputniknews.com.tr/20240212/kirgizistan-liderinden-abdye-mesaj-ic-islerimize-karismayin-1080652057.html
Kırgızistan liderinden ABD’ye mesaj: İç işlerimize karışmayın
Kırgızistan liderinden ABD’ye mesaj: İç işlerimize karışmayın
Sputnik Türkiye
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve diğer ülkelere Kırgızistan’ın iç işlerine karışmama çağrısında bulundu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T14:14+0300
2024-02-12T14:14+0300
2024-02-12T14:24+0300
dünya
kırgızistan
sadır caparov
stk
sivil toplum kuruşları
sivil toplum örgütleri
abd
insan hakları
antony blinken
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080651763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a55f337d27c94d3e9d0ed9d4febc8e8.jpg
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e yanıt mektubunda, eşit haklara dayanan işbirliğinden yana olduklarını ve ABD dahil tüm ülkeler ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydederek, “Tek isteğim, ülkemizin iç işlerine karışmayın” ifadesini kullandı.Caparov, Kırgızistan parlamentosunda görüşülen ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ilgili yasaya düzeltmeler öngören tasarıyla ilgili endişelerini dile getiren ABD’nin ülkedeki insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili duruma ilişkin tarafsız bir fikre sahip olmadığı için üzgün olduğunu kaydetti.Yurtdışından finanse edilen ve ‘çok sesi çıkan’ küçük bir grup sivil toplum kuruluşlarının ‘zorluklar’ ve ‘baskılar’ konusunda spekülasyonlar yaptığını kaydeden Kırgızistan lideri, “Söz konusu STK’lar, halk arasında gerçek dışı bilgiler yayıyor. Mağdur veya iftiraya uğrayanların açtığı davalar da yargı süreçlerine yol açıyor” ifadesini kullandı.Caparov, “Bu bağlamda, en azından son on yılda ABD hükümet kuruluşları tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların fon kullanımının denetlenmesini öneriyorum” diye yazdı.Blinken’i başkent Bişkek’e davet eden Cumhurbaşkanı, ABD’li bakanın böylelikle Kırgızistan’da insan hakları ve özgürlüklerinin güvenilir bir şekilde Anayasa ve kanunların koruması altında olduğunu kendi gözleriyle görme fırsatına sahip olacağını kaydetti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Caparov’a gönderdiği mektupta, Kırgızistan parlamentosunun görüştüğü STK yasa düzeltmeleriyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Bu tasarıya göre, yurtdışından finanse edilen ve ülkede siyasi faaliyette bulunan STK’lar ‘yabancı temsilci’ statüsünü alarak özel listeye dahil edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231123/putin-rusya-ve-kgao-ulkelerinin-terore-bakisini-anlatti-1077720603.html
kırgızistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080651763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_887deadc7018e9dac2cc0a88f63433fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırgızistan, sadır caparov, stk, sivil toplum kuruşları, sivil toplum örgütleri, abd, insan hakları, antony blinken
kırgızistan, sadır caparov, stk, sivil toplum kuruşları, sivil toplum örgütleri, abd, insan hakları, antony blinken
Kırgızistan liderinden ABD’ye mesaj: İç işlerimize karışmayın
14:14 12.02.2024 (güncellendi: 14:24 12.02.2024)
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve diğer ülkelere Kırgızistan’ın iç işlerine karışmama çağrısında bulundu.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e yanıt mektubunda, eşit haklara dayanan işbirliğinden yana olduklarını ve ABD dahil tüm ülkeler ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydederek, “Tek isteğim, ülkemizin iç işlerine karışmayın” ifadesini kullandı.
Caparov, Kırgızistan parlamentosunda görüşülen ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ilgili yasaya düzeltmeler öngören tasarıyla ilgili endişelerini dile getiren ABD’nin ülkedeki insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili duruma ilişkin tarafsız bir fikre sahip olmadığı için üzgün olduğunu kaydetti.
Yurtdışından finanse edilen ve ‘çok sesi çıkan’ küçük bir grup sivil toplum kuruluşlarının ‘zorluklar’ ve ‘baskılar’ konusunda spekülasyonlar yaptığını kaydeden Kırgızistan lideri, “Söz konusu STK’lar, halk arasında gerçek dışı bilgiler yayıyor. Mağdur veya iftiraya uğrayanların açtığı davalar da yargı süreçlerine yol açıyor” ifadesini kullandı.
Caparov, “Bu bağlamda, en azından son on yılda ABD hükümet kuruluşları tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların fon kullanımının denetlenmesini öneriyorum” diye yazdı.
Blinken’i başkent Bişkek’e davet eden Cumhurbaşkanı, ABD’li bakanın böylelikle Kırgızistan’da insan hakları ve özgürlüklerinin güvenilir bir şekilde Anayasa ve kanunların koruması altında olduğunu kendi gözleriyle görme fırsatına sahip olacağını kaydetti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Caparov’a gönderdiği mektupta, Kırgızistan parlamentosunun görüştüğü STK yasa düzeltmeleriyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Bu tasarıya göre, yurtdışından finanse edilen ve ülkede siyasi faaliyette bulunan STK’lar ‘yabancı temsilci’ statüsünü alarak özel listeye dahil edilecek.