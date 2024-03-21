https://sputniknews.com.tr/20240321/hak-is-genel-baskani-enflasyondaki-yukselis-devam-ederse-asgari-ucret-tartismalari-hizlanacak-1081897997.html
HAK-İŞ Genel Başkanı: Enflasyondaki yükseliş devam ederse asgari ücret tartışmaları hızlanacak
HAK-İŞ Genel Başkanı: Enflasyondaki yükseliş devam ederse asgari ücret tartışmaları hızlanacak
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücrette ara zammın yapılması için enflasyondaki yükselişe bakılması gerektiğini belirterek "Eğer enflasyondaki bu yükseliş... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarına Genel Merkez binasında verilen iftarda, gündeme ilişkin açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı. 'Prensip olarak biz Suriyeli işçi çalıştırılmasına asla itirazımız yok'Arslan, yabancı işçilerin Türkiye’deki varlığı hakkında “Eğer biz ‘yabancı işçiye karşıyız’ dediğimiz zaman ülkemizde yaklaşık 5 milyona yakın misafirimiz var. Bunların bir kısmı savaştan kaçıp ülkemize gelmişler, bir kısmı başka yollarla ülkemize gelmiş sığınmış insanlar. Prensip olarak biz Suriyeli işçi çalıştırılmasına asla itirazımız yok. Biz yasal mevzuata uygun olarak çalıştırılsın istiyoruz. Gerekli çalışma izinleri alınarak insanlar çalıştırılsın. Bu konu hakkında da bir ‘yüzde 10’dan fazlasını geçmeyecek’ şeklinde bir mevzuatımız var. Bizim itirazımız yasalara uygun olmayan kaçak işçi çalıştırılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.'Temmuz ayına geldiğimiz zaman da tablo önümüzde olacaktır'Sene başında belirlenen asgari ücretin ‘2024 yılı için sadece 1 seferlik belirlenmesi’ hakkında konuşan Arslan, asgari ücrette ara zammın yapılması için enflasyondaki yükselişe bakılması gerektiğini kaydetti. Arslan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240321/merkez-bankasinin-faiz-karari-bugun-belli-oluyor-1081897761.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, hak-iş, hak-iş konfederasyonu, mahmut arslan, enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, yabancı
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, hak-iş, hak-iş konfederasyonu, mahmut arslan, enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, yabancı
HAK-İŞ Genel Başkanı: Enflasyondaki yükseliş devam ederse asgari ücret tartışmaları hızlanacak
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücrette ara zammın yapılması için enflasyondaki yükselişe bakılması gerektiğini belirterek "Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır" dedi.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarına Genel Merkez binasında verilen iftarda, gündeme ilişkin açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.
'Prensip olarak biz Suriyeli işçi çalıştırılmasına asla itirazımız yok'
Arslan, yabancı işçilerin Türkiye’deki varlığı hakkında “Eğer biz ‘yabancı işçiye karşıyız’ dediğimiz zaman ülkemizde yaklaşık 5 milyona yakın misafirimiz var. Bunların bir kısmı savaştan kaçıp ülkemize gelmişler, bir kısmı başka yollarla ülkemize gelmiş sığınmış insanlar. Prensip olarak biz Suriyeli işçi çalıştırılmasına asla itirazımız yok. Biz yasal mevzuata uygun olarak çalıştırılsın istiyoruz. Gerekli çalışma izinleri alınarak insanlar çalıştırılsın. Bu konu hakkında da bir ‘yüzde 10’dan fazlasını geçmeyecek’ şeklinde bir mevzuatımız var. Bizim itirazımız yasalara uygun olmayan kaçak işçi çalıştırılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.
'Temmuz ayına geldiğimiz zaman da tablo önümüzde olacaktır'
Sene başında belirlenen asgari ücretin ‘2024 yılı için sadece 1 seferlik belirlenmesi’ hakkında konuşan Arslan, asgari ücrette ara zammın yapılması için enflasyondaki yükselişe bakılması gerektiğini kaydetti. Arslan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar hızlanacaktır. Temmuz ayına geldiğimiz zaman da tablo önümüzde olacaktır. O zamanki şartlara göre hem Sayın Bakanla hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle konunun görüşülmesi gerekmekte. Tabii bir asgari ücret tespit komisyonunun bir tarafı olmadığımız için bizden ziyade asgari ücret tespit komisyonunun üyeleri olan işçi, işveren ve hükümetin bu konuda ortak bir tavır geliştirmesi gerekiyor. Burada işin püf noktası şu; Asgari ücret tespit komisyonunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantıya çağırıyor. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada belirleyici olacak. Bakanlığın o zamanki tavrına göre biz de kendi düşüncelerimizi ortaya koyacağız."