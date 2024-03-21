https://sputniknews.com.tr/20240321/gosterisini-erken-sonlandirmisti-cem-yilmaz-saglik-sorununu-acikladi-1081909356.html

Gösterisini erken sonlandırmıştı: Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı

Gösterisini erken sonlandırmıştı: Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı

Sputnik Türkiye

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda yer aldığı şovundan erken ayrılmak zorunda kalmıştı. Yılmaz yeni gösterisi sırasında "Bir nefes problemim... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T12:59+0300

2024-03-21T12:59+0300

2024-03-21T12:59+0300

yaşam

cem yılmaz

komedyen

sağlık

doktor

nefes

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Gösterisini erken sonlandıran Cem Yılmaz, sağlık sorunu olduğu iddialarıyla ilgili "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum" dedi.Geçtiğimiz haftaki CMXXIV adlı gösterisini erken bitiren sanatçı Cem Yılmaz, sağlık durumuna ilişkin çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı.Bu haftaki yeni gösterisinde konuya değinen Cem Yılmaz, "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.'Unutmak yok'Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240312/ahmet-hakan-cem-yilmaz-ramazandan-bir-gun-one-raki-fotografi-paylastiysa-bize-ne-1081608402.html

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cem yılmaz, komedyen, sağlık, doktor, nefes