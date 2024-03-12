https://sputniknews.com.tr/20240312/ahmet-hakan-cem-yilmaz-ramazandan-bir-gun-one-raki-fotografi-paylastiysa-bize-ne-1081608402.html
Ahmet Hakan: Cem Yılmaz, ramazandan bir gün öne rakı fotoğrafı paylaştıysa bize ne?
Ahmet Hakan: Cem Yılmaz, ramazandan bir gün öne rakı fotoğrafı paylaştıysa bize ne?
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ramazandan önce sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşan komedyen Cem Yılmaz’la ilgili gelen eleştiri ve... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T10:58+0300
2024-03-12T10:58+0300
2024-03-12T10:58+0300
yaşam
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ahmet hakan
ramazan
alkol
sosyal medya
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ramazandan önce sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşan komedyen Cem Yılmaz’la ilgili gelen eleştiri ve tepkilere “Bize ne?” diye tepki gösterdi.Hakan, “Böyle olur muymuş? Bu çok ayıp değil miymiş? Buna saygısızlık denmez miymiş? Paylaştıysa bize ne? Böyle olmazsa yapan düşünsün. Ayıpsa bırakın adamı ayıbıyla baş başa. Buna saygısızlık denirse içinizden saygısızlık deyip geçersiniz. Böyle lüzumsuz bir konuya niye vakit harcanır ki? Ne kadar da gereksiz bir enerji israfı bu?” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ramazan-bayrami-tatili-9-gun-mu-2024-ramazan-bayrami-ne-zaman-kac-gun-ramazan-bayrami-ne-zaman-1081583926.html
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cem yılmaz, ahmet hakan, ramazan, alkol, sosyal medya
cem yılmaz, ahmet hakan, ramazan, alkol, sosyal medya
Ahmet Hakan: Cem Yılmaz, ramazandan bir gün öne rakı fotoğrafı paylaştıysa bize ne?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ramazandan önce sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşan komedyen Cem Yılmaz’la ilgili gelen eleştiri ve tepkilere “Bize ne?” diye tepki gösterdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, ramazandan önce sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşan komedyen Cem Yılmaz’la ilgili gelen eleştiri ve tepkilere “Bize ne?
” diye tepki gösterdi
.
Hakan, “Böyle olur muymuş? Bu çok ayıp değil miymiş? Buna saygısızlık denmez miymiş? Paylaştıysa bize ne? Böyle olmazsa yapan düşünsün. Ayıpsa bırakın adamı ayıbıyla baş başa. Buna saygısızlık denirse içinizden saygısızlık deyip geçersiniz. Böyle lüzumsuz bir konuya niye vakit harcanır ki? Ne kadar da gereksiz bir enerji israfı bu?” ifadelerini kullandı.