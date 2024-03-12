https://sputniknews.com.tr/20240312/ahmet-hakan-cem-yilmaz-ramazandan-bir-gun-one-raki-fotografi-paylastiysa-bize-ne-1081608402.html

Ahmet Hakan: Cem Yılmaz, ramazandan bir gün öne rakı fotoğrafı paylaştıysa bize ne?

Ahmet Hakan: Cem Yılmaz, ramazandan bir gün öne rakı fotoğrafı paylaştıysa bize ne?

Sputnik Türkiye

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ramazandan önce sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşan komedyen Cem Yılmaz’la ilgili gelen eleştiri ve... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T10:58+0300

2024-03-12T10:58+0300

2024-03-12T10:58+0300

yaşam

cem yılmaz

ahmet hakan

ramazan

alkol

sosyal medya

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ramazandan önce sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşan komedyen Cem Yılmaz’la ilgili gelen eleştiri ve tepkilere “Bize ne?” diye tepki gösterdi.Hakan, “Böyle olur muymuş? Bu çok ayıp değil miymiş? Buna saygısızlık denmez miymiş? Paylaştıysa bize ne? Böyle olmazsa yapan düşünsün. Ayıpsa bırakın adamı ayıbıyla baş başa. Buna saygısızlık denirse içinizden saygısızlık deyip geçersiniz. Böyle lüzumsuz bir konuya niye vakit harcanır ki? Ne kadar da gereksiz bir enerji israfı bu?” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/ramazan-bayrami-tatili-9-gun-mu-2024-ramazan-bayrami-ne-zaman-kac-gun-ramazan-bayrami-ne-zaman-1081583926.html

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cem yılmaz, ahmet hakan, ramazan, alkol, sosyal medya