https://sputniknews.com.tr/20240311/ramazan-bayrami-tatili-9-gun-mu-2024-ramazan-bayrami-ne-zaman-kac-gun-ramazan-bayrami-ne-zaman-1081583926.html
Turizmde 9 gün beklentisi: Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?
Turizmde 9 gün beklentisi: Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?
Sputnik Türkiye
Ramazan ayı bugün başladı. Ramazan Bayramı 2024 yılı için sorular ise gündeme geldi. Tatil yapmak isteyenler, öğrenciler, çalışanlar ise şimdiden 'Ramazan... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T12:30+0300
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2024-03-11T12:31+0300
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Ramazan ayı ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) için ilk günden araştırmalar başladı. 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı.Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.Ramazan Bayramı günleriTurizmcilerden '9 gün olsun çağrısı'Ramazan Bayramı bu yıl Çarşamba gününden başlıyor. Şu an için hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün görünen Ramazan Bayramı tatiline pazartesi ve arefe günü de eklenirse toplam 9 gün olacak.Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkati çekerek, mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını belirten Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu. Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramımız olacak. Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.Uzman isim, Antalya bölgesi ve Kuzey Kıbrıs ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını anlatarak şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20240311/iftar-saat-kacta-acilacak-aksam-ezani-ne-zaman-okunacak-11-mart-iftar-saatleri-imsak-1081574504.html
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Turizmde 9 gün beklentisi: Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?
12:30 11.03.2024 (güncellendi: 12:31 11.03.2024)
Ramazan ayı bugün başladı. Ramazan Bayramı 2024 yılı için sorular ise gündeme geldi. Tatil yapmak isteyenler, öğrenciler, çalışanlar ise şimdiden 'Ramazan Bayramı kaç gün olacak' sorusunu merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan Bayramı günleri ve bayram tatili kaç gün?
Ramazan ayı ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) için ilk günden araştırmalar başladı. 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı.
Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.
1. Gün: 10 Nisan Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan Perşembe
Turizmcilerden '9 gün olsun çağrısı'
Ramazan Bayramı bu yıl Çarşamba gününden başlıyor. Şu an için hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün görünen Ramazan Bayramı tatiline pazartesi ve arefe günü de eklenirse toplam 9 gün olacak.
Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.
AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkati çekerek, mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını belirten Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu. Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramımız olacak. Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.
Uzman isim, Antalya bölgesi ve Kuzey Kıbrıs ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını anlatarak şunları aktardı:
"Dolayısıyla eğer 9 günlük tatil periyodu önceden açıklanırsa, rezervasyonları da erkenden alma şansı olur. Seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebilir. Bu anlamda tatil döneminin uzamasının önceden açıklanmasını rica ediyoruz"