https://sputniknews.com.tr/20240321/fsb-ve-icislerinden-operasyon-belgorod-bolgesinde-teror-saldirisi-hazirlayan-zanli-yakalandi-1081918871.html
FSB ve İçişleri'nden operasyon: Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
FSB ve İçişleri'nden operasyon: Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı birimleriyle yürütülen ortak operasyon sonucunda Rus askerlere yönelik terör saldırısı hazırlayan bir... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T17:03+0300
2024-03-21T17:03+0300
2024-03-21T17:03+0300
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.FSB'den yapılan açıklamaya göre Rus askerleri hedef alacak terör saldırısı düzenleyen bir Rusya vatandaşı Belgorod Bölgesi'nde yakalandı.Zanlının ikamet adresinde yapılan aramada Rus askerlerin konuşlandığı bir bölgede uzaktan kumanda yardımıyla patlatmayı planladığı patlayıcı düzenek ele geçirildi.Rusya vatandaşı şahsın saldırı talimatını Rusya'da yasaklı bulunan Rus Gönüllü Kolordusu'nun temsilcilerinden aldığı tespit edildi.Zanlı, terör örgütü kapsamında suikast düzenleme, terör eylemi hazırlığı, sabotaj hazırlığı ve yasadışı olarak patlayıcı bulundurma suçlarından tutuklu yargulanmak üzere cezaevine koyuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-sizmak-icin-yeni-girisim-1081691789.html
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belgorod, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya içişleri bakanlığı, operasyon, ukrayna
belgorod, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya içişleri bakanlığı, operasyon, ukrayna
FSB ve İçişleri'nden operasyon: Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı birimleriyle yürütülen ortak operasyon sonucunda Rus askerlere yönelik terör saldırısı hazırlayan bir kişinin yakalandığını duyurdu.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Rus askerleri hedef alacak terör saldırısı düzenleyen bir Rusya vatandaşı Belgorod Bölgesi'nde yakalandı.
Zanlının ikamet adresinde yapılan aramada Rus askerlerin konuşlandığı bir bölgede uzaktan kumanda yardımıyla patlatmayı planladığı patlayıcı düzenek ele geçirildi.
Rusya vatandaşı şahsın saldırı talimatını Rusya'da yasaklı bulunan Rus Gönüllü Kolordusu'nun temsilcilerinden aldığı tespit edildi.
Zanlı, terör örgütü kapsamında suikast düzenleme, terör eylemi hazırlığı, sabotaj hazırlığı ve yasadışı olarak patlayıcı bulundurma suçlarından tutuklu yargulanmak üzere cezaevine koyuldu.