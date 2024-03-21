https://sputniknews.com.tr/20240321/fsb-ve-icislerinden-operasyon-belgorod-bolgesinde-teror-saldirisi-hazirlayan-zanli-yakalandi-1081918871.html

FSB ve İçişleri'nden operasyon: Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı

FSB ve İçişleri'nden operasyon: Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı birimleriyle yürütülen ortak operasyon sonucunda Rus askerlere yönelik terör saldırısı hazırlayan bir... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T17:03+0300

2024-03-21T17:03+0300

2024-03-21T17:03+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya içişleri bakanlığı

operasyon

ukrayna

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg

2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.FSB'den yapılan açıklamaya göre Rus askerleri hedef alacak terör saldırısı düzenleyen bir Rusya vatandaşı Belgorod Bölgesi'nde yakalandı.Zanlının ikamet adresinde yapılan aramada Rus askerlerin konuşlandığı bir bölgede uzaktan kumanda yardımıyla patlatmayı planladığı patlayıcı düzenek ele geçirildi.Rusya vatandaşı şahsın saldırı talimatını Rusya'da yasaklı bulunan Rus Gönüllü Kolordusu'nun temsilcilerinden aldığı tespit edildi.Zanlı, terör örgütü kapsamında suikast düzenleme, terör eylemi hazırlığı, sabotaj hazırlığı ve yasadışı olarak patlayıcı bulundurma suçlarından tutuklu yargulanmak üzere cezaevine koyuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-sizmak-icin-yeni-girisim-1081691789.html

belgorod

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgorod, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya içişleri bakanlığı, operasyon, ukrayna