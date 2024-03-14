https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-sizmak-icin-yeni-girisim-1081691789.html

Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına sızmak için yeni girişim

Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına sızmak için yeni girişim

Sputnik Türkiye

Rusya Ulusal Muhafızları, Ukraynalı sabotaj gruplarının sınırdaki Kursk Bölgesi'nin Tetkino köyüne sızma girişiminde bulunduğunu ve çatışmaların sürdüğünü... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T14:34+0300

2024-03-14T14:34+0300

2024-03-14T14:59+0300

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terör saldırısı

sınır

askeri operasyon

rusya devlet başkanlığı seçimleri

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Önceki gün sınırdaki Kursk Bölgesi'ne sızmaya çalışan Ukraynalı güçler, bugün yeni bir girişim daha gerçekleştirdi.Rusya Ulusal Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı sabotaj ve keşif grupları, sınırı aşarak Kursk Bölgesi'nin Tetkino köyüne sızma girişiminde bulundu.Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı birlikler ile Rus askerler ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, sabotaj gruplarına karşı koymak için ortak faaliyet yürütüyor.Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt da, Ukraynalı grupların sınırdan geçmeye çalıştığını ve bölgede çatışma yaşandığını belirtmişti.Belgorod Bölgesi'ne sızmaya çalışan 195 Ukrayna askeri öldürüldüRusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 195 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin verileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk yönünde Ukraynalı güçlerin Belgorod Bölgesi'nin Spodaryuşino köyünden Rusya topraklarına sızmaya yönelik yeni girişiminin akamete uğratıldığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre hava ve topçu birliklerinin atışları sayesinde Rusya topraklarına sızmaya çalışan 195 Ukrayna askeri, 5 tank ve 4 zırhlı araç imha edildi.Cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren 'Zapad' (Batı) askeri grubu, Ukrayna ordusunun 1 saldırı girişimini bastırarak 30 askeri etkisiz hale getirdi.Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, düşmanı bozguna uğratarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirirken çatışmalarda 240 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşman güçlerinin ve teçhizatının yoğunlaştığı noktaları vurdu ve 8 karşı saldırı girişimini püskürttü. Ukrayna tarafı 410 asker ile ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracını yitirdi.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu tarafından akamete uğratılan 3 karşı saldırı sonucunda 125 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Herson yönünde ise Dinyeper askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirip düşman güçlerini bombardıman altına aldı. 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 108 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 136 İHA, Fransız yapımı Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 4 HIMARS roketi ile 4 Grad roketi de imha edildi.Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e bir gün önce verdiği röportajda, Ukrayna'nın başta İHA'lar olmak üzere çeşitli araçlarla Rusya'nın bölgelerine saldırı girişimlerinde bulunmasını değerlendiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in ana amacının Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini bozmak olmasa da, seçmenlerin iradelerini sandığa normal bir şekilde yansıtmalarını engellemek olduğunu vurgulamıştı.Rus bölgelerine saldırıların Ukrayna'nın cephe hattındaki başarısızlıklarının gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Putin, Kiev'in bir şeyler gösterme çabası içinde olduğunu kaydetti.'Sınır bölgelerine saldırılarda yabancı paralı askerler de vardı'Bu bağlamda Ukrayna ordusunun dün Rusya sınırını delme girişimini anımsatan Putin, Kiev'in sınırdaki Rus bölgelerine yönelik saldırı girişimlerine yabancı paralı askerlerin de katıldığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240314/putin-baskanlik-secimleri-oncesi-rus-halkina-seslendi-1081674417.html

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rusya, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, sınır, askeri operasyon, rusya devlet başkanlığı seçimleri