Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına sızmak için yeni girişim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın duygu durumu haritası belli oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgan, Garipoğlu kararına ilişkin konuştu: Bu konu önümüzdeki günlerde yeniden gündemimize gelecek
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Glutenin zararları nedir?
12:05
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
ABD'ye sağlık alanında yazılım ihraç eden Türk şirketi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Macron, Scholz ve Tusk, Ukrayna için buluşuyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
İstanbul'da kilit ilçe Esenyurt
19:08
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli gelirde 20 yıl önceye dönüş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bayram getiren Tıbbıyeli Hikmet ruhu
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı kaldırıldı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın gelişimiyle birlikte sunucu pazarındaki değişimler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'deki para krizinin perde arkası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
19:09
2 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
19:36
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusundan-rusya-topraklarina-sizmak-icin-yeni-girisim-1081691789.html
Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına sızmak için yeni girişim
Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına sızmak için yeni girişim
Sputnik Türkiye
Rusya Ulusal Muhafızları, Ukraynalı sabotaj gruplarının sınırdaki Kursk Bölgesi'nin Tetkino köyüne sızma girişiminde bulunduğunu ve çatışmaların sürdüğünü... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T14:34+0300
2024-03-14T14:59+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
ukrayna
ukrayna ordusu
terör saldırısı
sınır
askeri operasyon
rusya devlet başkanlığı seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080945919_0:25:1192:696_1920x0_80_0_0_980fdfec4831655a18884f99d252a7b7.jpg
Önceki gün sınırdaki Kursk Bölgesi'ne sızmaya çalışan Ukraynalı güçler, bugün yeni bir girişim daha gerçekleştirdi.Rusya Ulusal Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı sabotaj ve keşif grupları, sınırı aşarak Kursk Bölgesi'nin Tetkino köyüne sızma girişiminde bulundu.Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı birlikler ile Rus askerler ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, sabotaj gruplarına karşı koymak için ortak faaliyet yürütüyor.Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt da, Ukraynalı grupların sınırdan geçmeye çalıştığını ve bölgede çatışma yaşandığını belirtmişti.Belgorod Bölgesi'ne sızmaya çalışan 195 Ukrayna askeri öldürüldüRusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 195 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin verileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk yönünde Ukraynalı güçlerin Belgorod Bölgesi'nin Spodaryuşino köyünden Rusya topraklarına sızmaya yönelik yeni girişiminin akamete uğratıldığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre hava ve topçu birliklerinin atışları sayesinde Rusya topraklarına sızmaya çalışan 195 Ukrayna askeri, 5 tank ve 4 zırhlı araç imha edildi.Cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren 'Zapad' (Batı) askeri grubu, Ukrayna ordusunun 1 saldırı girişimini bastırarak 30 askeri etkisiz hale getirdi.Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, düşmanı bozguna uğratarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirirken çatışmalarda 240 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşman güçlerinin ve teçhizatının yoğunlaştığı noktaları vurdu ve 8 karşı saldırı girişimini püskürttü. Ukrayna tarafı 410 asker ile ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracını yitirdi.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu tarafından akamete uğratılan 3 karşı saldırı sonucunda 125 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Herson yönünde ise Dinyeper askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirip düşman güçlerini bombardıman altına aldı. 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 108 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 136 İHA, Fransız yapımı Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 4 HIMARS roketi ile 4 Grad roketi de imha edildi.Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e bir gün önce verdiği röportajda, Ukrayna'nın başta İHA'lar olmak üzere çeşitli araçlarla Rusya'nın bölgelerine saldırı girişimlerinde bulunmasını değerlendiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in ana amacının Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini bozmak olmasa da, seçmenlerin iradelerini sandığa normal bir şekilde yansıtmalarını engellemek olduğunu vurgulamıştı.Rus bölgelerine saldırıların Ukrayna'nın cephe hattındaki başarısızlıklarının gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Putin, Kiev'in bir şeyler gösterme çabası içinde olduğunu kaydetti.'Sınır bölgelerine saldırılarda yabancı paralı askerler de vardı'Bu bağlamda Ukrayna ordusunun dün Rusya sınırını delme girişimini anımsatan Putin, Kiev'in sınırdaki Rus bölgelerine yönelik saldırı girişimlerine yabancı paralı askerlerin de katıldığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240314/putin-baskanlik-secimleri-oncesi-rus-halkina-seslendi-1081674417.html
rusya
kursk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080945919_116:0:1076:720_1920x0_80_0_0_9573935cf1871145871492f0ab98645e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, sınır, askeri operasyon, rusya devlet başkanlığı seçimleri
rusya, kursk, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, sınır, askeri operasyon, rusya devlet başkanlığı seçimleri

Ukrayna ordusundan Rusya topraklarına sızmak için yeni girişim

14:34 14.03.2024 (güncellendi: 14:59 14.03.2024)
© SputnikRus ordusu Avdeyevka'da
Rus ordusu Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya Ulusal Muhafızları, Ukraynalı sabotaj gruplarının sınırdaki Kursk Bölgesi'nin Tetkino köyüne sızma girişiminde bulunduğunu ve çatışmaların sürdüğünü açıkladı.
Önceki gün sınırdaki Kursk Bölgesi'ne sızmaya çalışan Ukraynalı güçler, bugün yeni bir girişim daha gerçekleştirdi.
Rusya Ulusal Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı sabotaj ve keşif grupları, sınırı aşarak Kursk Bölgesi'nin Tetkino köyüne sızma girişiminde bulundu.
Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı birlikler ile Rus askerler ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyeleri, sabotaj gruplarına karşı koymak için ortak faaliyet yürütüyor.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt da, Ukraynalı grupların sınırdan geçmeye çalıştığını ve bölgede çatışma yaşandığını belirtmişti.

Belgorod Bölgesi'ne sızmaya çalışan 195 Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 195 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin verileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk yönünde Ukraynalı güçlerin Belgorod Bölgesi'nin Spodaryuşino köyünden Rusya topraklarına sızmaya yönelik yeni girişiminin akamete uğratıldığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre hava ve topçu birliklerinin atışları sayesinde Rusya topraklarına sızmaya çalışan 195 Ukrayna askeri, 5 tank ve 4 zırhlı araç imha edildi.
Cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren 'Zapad' (Batı) askeri grubu, Ukrayna ordusunun 1 saldırı girişimini bastırarak 30 askeri etkisiz hale getirdi.
Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, düşmanı bozguna uğratarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirirken çatışmalarda 240 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşman güçlerinin ve teçhizatının yoğunlaştığı noktaları vurdu ve 8 karşı saldırı girişimini püskürttü. Ukrayna tarafı 410 asker ile ABD yapımı Bradley zırhlı piyade aracını yitirdi.
Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu tarafından akamete uğratılan 3 karşı saldırı sonucunda 125 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Herson yönünde ise Dinyeper askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirip düşman güçlerini bombardıman altına aldı. 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 108 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 136 İHA, Fransız yapımı Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 4 HIMARS roketi ile 4 Grad roketi de imha edildi.
Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e bir gün önce verdiği röportajda, Ukrayna'nın başta İHA'lar olmak üzere çeşitli araçlarla Rusya'nın bölgelerine saldırı girişimlerinde bulunmasını değerlendiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in ana amacının Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini bozmak olmasa da, seçmenlerin iradelerini sandığa normal bir şekilde yansıtmalarını engellemek olduğunu vurgulamıştı.
Rus bölgelerine saldırıların Ukrayna'nın cephe hattındaki başarısızlıklarının gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Putin, Kiev'in bir şeyler gösterme çabası içinde olduğunu kaydetti.

'Sınır bölgelerine saldırılarda yabancı paralı askerler de vardı'

Bu bağlamda Ukrayna ordusunun dün Rusya sınırını delme girişimini anımsatan Putin, Kiev'in sınırdaki Rus bölgelerine yönelik saldırı girişimlerine yabancı paralı askerlerin de katıldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
DÜNYA
Putin, başkanlık seçimleri öncesi Rus halkına seslendi
01:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала