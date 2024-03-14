https://sputniknews.com.tr/20240314/putin-baskanlik-secimleri-oncesi-rus-halkina-seslendi-1081674417.html

Putin, başkanlık seçimleri öncesi Rus halkına seslendi

Putin, başkanlık seçimleri öncesi Rus halkına seslendi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mart’ta yapılacak seçimlerin sonuçlarının ülkenin gelecek yıllardaki kalkınmasını doğrudan etkileyeceğini belirtti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T01:34+0300

2024-03-14T01:34+0300

2024-03-14T01:34+0300

dünya

vladimir putin

rusya

seçim

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mart’ta yapılacak ve üç gün sürecek başkanlık seçimleri öncesi Rus halkına seslenerek, bu seçimlerin sonuçlarının ülkenin gelecek yıllardaki kalkınmasını doğrudan etkileyeceğini söyledi.Putin, "Sevgili Rusya vatandaşları, sevgili dostlar. 15 Mart'ta büyük ülkemizin her yerinde sandıklar açılacak, Rusya'da başkanlık seçimleri için üç günlük oylama başlayacak. Devlet başkanlığı seçimleri Rusya'da sekizinci kez yapılıyor, bu da demokratik bir devletin temel ilkelerinden biri olan seçimlerin düzenliliğini gösteriyor” dedi.Seçimlerin son derece önemli bir olay olduğuna vurgu yapan Rus lider, “Bu seçimlerin sonuçları ülkenin gelecek yıllardaki kalkınmasını doğrudan etkileyecek. Bu önemli, son derece sorumluluk taşıyan bir olay. Bu nedenle mevcut devlet başkanı olarak bugün size hitap etmeyi gerekli görüyorum” ifadelerini kullandı.Rusya'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde Leonid Slutskiy, Nikolay Haritonov, Vladislav Davankov ve Vladimir Putin olmak üzere dört aday yarışacak.

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