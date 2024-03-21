https://sputniknews.com.tr/20240321/eylem-tok-ve-ogluna-iliskin-yeni-iddia-amerikada-1-yilligina-rezidans-kiraladilar-1081928416.html

Eylem Tok ve oğluna ilişkin yeni iddia: 'Amerika'da 1 yıllığına rezidans kiraladılar'

Eylem Tok ve oğluna ilişkin yeni iddia: 'Amerika'da 1 yıllığına rezidans kiraladılar'

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpma sonucu 1 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T20:32+0300

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türkiye

eylem tok

kaza

rezidans

abd

abd

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İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor.Eylem Tok ve oğlunun ABD'de 50 katlı bir rezidanstan 1 yıllığına daire kiraladıkları iddia edildi.Hürriyet'in haberine göre Aci ailesinin avukatlarına göre bu gelişme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'den dönmeyeceğini gösteriyor. Ne olmuştu?Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur’un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240319/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-hakkinda-aciklama-ancak-orada-yargilanabilir-1081838694.html

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