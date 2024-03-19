https://sputniknews.com.tr/20240319/adalet-bakani-tunctan-eylem-tok-hakkinda-aciklama-ancak-orada-yargilanabilir-1081838694.html

Eylem Tok için ABD'den Adalet Bakanlığı'na yanıt: 'Yargılanması orada yapılabilir'

Eylem Tok için ABD'den Adalet Bakanlığı'na yanıt: 'Yargılanması orada yapılabilir'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında, "Yargılamamız için şahsın ifadesinin alınması gerekmektedir. ABD tarafından yargılanabilir veya... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T14:12+0300

2024-03-19T14:12+0300

2024-03-19T14:21+0300

türkiye

eylem tok

kaza

abd

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türkiye adalet bakanlığı

yılmaz tunç

suçlu

yargı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkındaki iade sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Biz soruşturmayı başlatırız ancak yargılama için şahsın ifadesinin alınması gerekmektedir. Kaçak statüsüne giren kişi, ABD tarafından yargılanabilir. ABD, şahsın yabancı bir ülkede suç işlemesi nedeniyle kendi yasalarına göre yargılanacağını belirtebilir. Bizim umudumuz, ABD'nin iadeyi gerçekleştirerek Türkiye'de yargılama yapılmasıdır." şeklinde konuştu. ABD'den cevap bekleniyor Eylem Tok ve oğlunun iadesi konusunda yaşanan sürece de değinen Tunç, "ABD Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda bazı belgelerin istendiği belirtiliyor. Biz de istenilen belgeleri tamamladık ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ne olmuştu?İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobille ATV tipi araçlara çarpıp bir kişinin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası Mısır'a kaçmış ve ardından ABD'ye gitmişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve Türkiye'ye iadeleri için diplomatik ve Interpol aracılığıyla girişimlerde bulunulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240319/adalet-bakani-tunctan-olayli-derbi-degerlendirmesi-bir-suc-islenmisse-sorusturulur-1081834668.html

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