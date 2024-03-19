https://sputniknews.com.tr/20240319/adalet-bakani-tunctan-olayli-derbi-degerlendirmesi-bir-suc-islenmisse-sorusturulur-1081834668.html
Adalet Bakanı Tunç'tan olaylı derbi değerlendirmesi: 'Bir suç işlenmişse soruşturulur'
Adalet Bakanı Tunç'tan olaylı derbi değerlendirmesi: 'Bir suç işlenmişse soruşturulur'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiğini açıkladı. 6222 sayılı... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T12:23+0300
2024-03-19T12:23+0300
2024-03-19T12:47+0300
türkiye
adalet bakanı
fenerbahçe
trabzonspor
eylem tok
trafik kazası
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:Eylem Tok iade edilecek mi?Bakan Tunç, ölümlü trafik kazasına sebep olmasının ardından oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a ilişkin sorulara da yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240319/ahmet-hakan-futboldaki-gerilim-milli-guvenligi-tehdit-ediyor-1081827883.html
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adalet bakanı, fenerbahçe, trabzonspor, eylem tok, trafik kazası
adalet bakanı, fenerbahçe, trabzonspor, eylem tok, trafik kazası
Adalet Bakanı Tunç'tan olaylı derbi değerlendirmesi: 'Bir suç işlenmişse soruşturulur'
12:23 19.03.2024 (güncellendi: 12:47 19.03.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiğini açıkladı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un olduğunu ifade eden Bakan Tunç, sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:
"Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı. İşte sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak spor alanı dışında yine sporu etkileyecek şekilde tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak basın yayın aracılığıyla. Tüm bunlar hepsi bu olay çerçevesi içerisinde kimin hangi fiili hangi kanun maddesine uyuyor? Bu soruşturmayı şu anda Cumhuriyet Savcılığı yapıyor. Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada bir de özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda. Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete alet etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen “Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?” konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bunu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre… Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak. Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur. Şimdi oradaki detayla ilgili henüz bir detay maddeler, şu madde şu olacak demiyoruz. Acaba caydırıcılık açısından cezaların arttırılması gerekli mi, değil mi? Bunun çalışmasını yaptık. Tabii bu milletvekillerimizin takdirine sunacağımız husus. Şu fiiller bakımından şu olursa daha iyi olur diyeceğimiz bazı hususlar olabilir. Yani cezaların her maddede arttırılması değil de. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir takım talepleri oldu. İşte Sosyal medyadaki birtakım troll hesaplar, yasa dışı bahisler. Hepsi bunların içerisinde değerlendirilecek konu."
Eylem Tok iade edilecek mi?
Bakan Tunç, ölümlü trafik kazasına sebep olmasının ardından oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a ilişkin sorulara da yanıt verdi:
"Biliyorsunuz Mısır'dan Mısır üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize cevabı yazı geldi. Bu cevabı yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın takip ettiği bir soruşturma. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de İnterpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor ve umut ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin. Şu anda 1 kişi tutuklu, 2 kişi adli kontrol cezası aldı."