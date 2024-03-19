Ahmet Hakan: Futboldaki gerilim milli güvenliği tehdit ediyor

"Trabzon’daki maçın, olaylara gebe olduğu herkesin malumuydu. Buna rağmen sahada doğru dürüst önlem alınmamıştı. Trabzon’da... Müthiş bir ihmalkârlık vardı. Akıl almaz bir basiretsizlik vardı. Muazzam bir öngörüsüzlük vardı. Trabzon’da yaşanan olaylarla bu iş bitmeyecek maalesef. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesinin nasıl bir gerilim potansiyeli taşıdığı ortada. Akıllar bir türlü başa alınmıyor. Hiç kimsenin sorumlu davranmaya niyeti yok. Futbol dünyasını yönetenlerden bir irade koymalarını beklemek de boş bir hayal haline gelmiş durumda. Futbolda yaşanan bu olaylar, artık ulusal güvenliğimizi tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu işe bir el atılması gerekiyor. Bu işin şakası yok. Olay basit bir futbol tartışması olmaktan çıkmış durumda. Bu iş artık toplumsal birlik meselesi. Bu iş artık milli güvenlik meselesi. En yukarıdan, en tepeden bir çelik iradenin bu gidişe “hop” demesinin vakti geldi. Hatta geçiyor bile.