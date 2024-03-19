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İsmail Kartal'dan Trabzonspor'a Galatasaray hatırlatması: '5-1 mağlup olduğunuzda gülüyordunuz'
İsmail Kartal'dan Trabzonspor'a Galatasaray hatırlatması: '5-1 mağlup olduğunuzda gülüyordunuz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzon maçında yaşananları anlattı. Kartal özellikle soyunma odasında can pazarı yaşandığını söyledi. Kartal... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzon maçında yaşananları Hürriyet'e anlattı.İsmail Kartal yaşananları şu sözlerle anlattı:'Trabzonspor da bizi yendi, tek bir olay çıktı mı o gün?''Asıl olaylar soyunma odasına oldu''Sakatlanan oyuncuma meşale atıldı''5-1 mağlup olduğunuzda gülüyordunuz''Birileri imparator, bana gelince 'hoca mı bu'
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ismail kartal, fenerbahçe, trabzonspor, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), fred, bright osayi-samuel, halil umut meler, meşale
ismail kartal, fenerbahçe, trabzonspor, hakem, türkiye futbol federasyonu (tff), fred, bright osayi-samuel, halil umut meler, meşale

İsmail Kartal'dan Trabzonspor'a Galatasaray hatırlatması: '5-1 mağlup olduğunuzda gülüyordunuz'

09:50 19.03.2024 (güncellendi: 09:54 19.03.2024)
© AAFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
© AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzon maçında yaşananları anlattı. Kartal özellikle soyunma odasında can pazarı yaşandığını söyledi. Kartal Trabzonspor'a 5-1'lik Galatasaray yenilgisini de hatırlattı ve 'O zaman gülüyordunuz' dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzon maçında yaşananları Hürriyet'e anlattı.
İsmail Kartal yaşananları şu sözlerle anlattı:

'Trabzonspor da bizi yendi, tek bir olay çıktı mı o gün?'

Maç bitti. Oyuncularım zor bir deplasmanda, zor bir maçı kazanmanın verdiği sevinçle orta sahada toplandı. Hep birlikte seviniyorlar. Bu sevincin tahrik olduğunu söylüyorlar. Kadıköy’de 23 maç yenilmediğimiz, namağlup olduğumuz bir dönemde Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı? Trabzon’daki maçta da biz kazandık ve oyuncularımız sevindi. Neden bundan gocunuyorsunuz? Futbolcum o saldırıda kendini korumasın mı?

'Asıl olaylar soyunma odasına oldu'

"Ama asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred’e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü. O anda Osayi-Samuel’e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş oyuncu."

'Sakatlanan oyuncuma meşale atıldı'

"Gidemiyor oyuncularım. Rakip yarı sahaya bile geçemiyoruz. Oyuncularım tedirgin. Ben bunca yıllık futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda inanın bu kadarını görmedim. Düşünün kalecim sakatlanmış, onun üstüne meşale atılıyor, hakem izliyor."

'5-1 mağlup olduğunuzda gülüyordunuz'

"Soyunma odasına girdiğimizde bir parça rahatladık. Takımdaki, oyunculardaki korkuyu gözlerinden okurdunuz. Hepimiz birbirimize sarıldık. Sonra düşündüm. Biz şampiyon olmayalım mı? Şampiyonluğa oynamayalım mı? 5-1 mağlup olduğunuzda gülüyorsunuz. O zaman bu tepkiyi o yenilgide niye göstermiyorsunuz? Fenerbahçe’ye de bana da haksızlık ediyorlar. O koridordaki görüntüleri kayıtları vardır. Onlarda da, Fenerbahçe TV’de de. Dedim ya can pazarından döndük."

'Birileri imparator, bana gelince 'hoca mı bu'

"Haksızlık diyorum, evet haksızlık. Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medya da ne de kendi camiamda destek var! Hoca kötü. Avrupa’da ilk 8’e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi. Ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor. Ama İsmail Kartal’a gelince, “Hoca mı bu?” Gücüme gidiyor, ağırıma gidiyor. Benim de takımımım da önü kesiliyor."
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