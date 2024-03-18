Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

"Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele daha fazla tahammül edeceğimiz muamele değildir. 3 Temmuz'da yaşananları biliyorsunuz, maddi manevi çok mağdur edildik. Ekonomik olarak herkesten öndeydik.

Dün yaşananlara sadece futbol olarak bakmayın. Büyük resme bakın. Dünkü olaylar tamamen organizeydi.

Federasyonun maçın devam etmemesi lazım demesi gerekiyordu. Rakibimizin siyasi ve bürokrasi gücünü biliyorsunuz, çekinmiş olabilirler. Bu maçın iptal edilmemesi olayın en büyük sorumlularıdır.

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyor, kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Çünkü bunlar böyle devam edecek.

Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Her gün ölmektense, bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız.

3 Temmuz'u başlatan örgüt, dün gece tavan yaptı emellerine ulaşmak konusunda, bu iki kulübü kırdırmada, kardeş kardeşe kırdırmada; toplum zaten gergin."