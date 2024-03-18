https://sputniknews.com.tr/20240318/fenerbahce-yonetiminden-olaganustu-toplanma-karari-1081816891.html
Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi? Yönetimden olağanüstü toplanma kararı geldi
Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi? Yönetimden olağanüstü toplanma kararı geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde 9 Nisan'da olağanüstü... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T18:40+0300
2024-03-18T18:40+0300
2024-03-18T18:45+0300
spor
fenerbahçe
olağanüstü toplantı
süper lig
son dakika
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Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20240318/icisleri-bakanligindan-trabzonspor-fenerbahce-macina-iliskin-aciklama-12-kisi-gozaltina-alindi-1081798238.html
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fenerbahçe, olağanüstü toplantı, süper lig, son dakika
fenerbahçe, olağanüstü toplantı, süper lig, son dakika
Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi? Yönetimden olağanüstü toplanma kararı geldi
18:40 18.03.2024 (güncellendi: 18:45 18.03.2024)
Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde 9 Nisan'da olağanüstü toplanacak.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu.
Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek.