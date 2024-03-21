https://sputniknews.com.tr/20240321/erdogandan-emeklilerin-banka-promosyonlarina-iliskin-aciklama-1081911830.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira promosyon ödemesi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira promosyon ödemesi yapacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki promosyon miktarlarını kamu bankalarını 8-12 bin lira arası belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T14:00+0300

2024-03-21T14:00+0300

2024-03-21T14:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

kayseri

seçim

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor:

https://sputniknews.com.tr/20240321/fatih-portakal-bir-surpriz-olabilir-dedi-emekliye-seyyanen-zam-yapilacak-mi-1081905746.html

kayseri

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2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, kayseri, seçim, cumhurbaşkanı