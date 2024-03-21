https://sputniknews.com.tr/20240321/erdogandan-emeklilerin-banka-promosyonlarina-iliskin-aciklama-1081911830.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira promosyon ödemesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira promosyon ödemesi yapacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki promosyon miktarlarını kamu bankalarını 8-12 bin lira arası belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-21T14:00+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
kayseri
seçim
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor:
https://sputniknews.com.tr/20240321/fatih-portakal-bir-surpriz-olabilir-dedi-emekliye-seyyanen-zam-yapilacak-mi-1081905746.html
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recep tayyip erdoğan, kayseri, seçim, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, kayseri, seçim, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira promosyon ödemesi yapacak
14:00 21.03.2024 (güncellendi: 14:22 21.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki promosyon miktarlarını kamu bankalarını 8-12 bin lira arası belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor:
Emeklilerimize banka promosyonu uygulamasını başlatmıştık. Bu yılki promosyon miktarlarını kamu bankalarını 8-12 bin lira arası belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum.
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