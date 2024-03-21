https://sputniknews.com.tr/20240321/epdk-duyurdu-elektrik-aboneliginde-yeni-karar-1081902776.html
EPDK duyurdu: Elektrik aboneliğinde yeni karar
EPDK duyurdu: Elektrik aboneliğinde yeni karar
Sputnik Türkiye
Elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T10:42+0300
2024-03-21T10:42+0300
2024-03-21T10:54+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturası desteği alan vatandaşlar için yeni bir destek kararı aldı.Karar göre 3.7 milyon aileden elektrik aboneliği güvence bedeli alınmayacak.Düzenleme elektrik aboneliğinde bin 634 liraya kadar avantaj saglayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240305/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-baskanligina-mustafa-yilmaz-atandi-1081372906.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
EPDK duyurdu: Elektrik aboneliğinde yeni karar
10:42 21.03.2024 (güncellendi: 10:54 21.03.2024)
Elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturası desteği alan vatandaşlar için yeni bir destek kararı aldı.
Karar göre 3.7 milyon aileden elektrik aboneliği güvence bedeli alınmayacak.
Düzenleme elektrik aboneliğinde bin 634 liraya kadar avantaj saglayacak.