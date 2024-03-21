https://sputniknews.com.tr/20240321/epdk-duyurdu-elektrik-aboneliginde-yeni-karar-1081902776.html

EPDK duyurdu: Elektrik aboneliğinde yeni karar

EPDK duyurdu: Elektrik aboneliğinde yeni karar

Sputnik Türkiye

Elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T10:42+0300

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türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturası desteği alan vatandaşlar için yeni bir destek kararı aldı.Karar göre 3.7 milyon aileden elektrik aboneliği güvence bedeli alınmayacak.Düzenleme elektrik aboneliğinde bin 634 liraya kadar avantaj saglayacak.

https://sputniknews.com.tr/20240305/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-baskanligina-mustafa-yilmaz-atandi-1081372906.html

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Sputnik Türkiye

epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)