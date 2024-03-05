https://sputniknews.com.tr/20240305/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-baskanligina-mustafa-yilmaz-atandi-1081372906.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: EPDK Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz atandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: EPDK Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz atandı

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T00:37+0300

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türkiye

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

mustafa yılmaz

resmi gazete

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Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına 4628 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz atandı.

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), mustafa yılmaz, resmi gazete