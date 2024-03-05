https://sputniknews.com.tr/20240305/resmi-gazetede-yayimlandi-epdk-baskanligina-mustafa-yilmaz-atandi-1081372906.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: EPDK Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz atandı
Resmi Gazete’de yayımlandı: EPDK Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz atandı
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T00:37+0300
2024-03-05T00:37+0300
2024-03-05T00:37+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
mustafa yılmaz
resmi gazete
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına 4628 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz atandı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/zamli-elektrik-tarifesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1075893110.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), mustafa yılmaz, resmi gazete
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), mustafa yılmaz, resmi gazete
Resmi Gazete’de yayımlandı: EPDK Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına 4628 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz atandı.