https://sputniknews.com.tr/20240321/bireysel-emeklilik-karari-resmi-gazetede-yeni-donem-1-temmuzda-basliyor-1081908864.html

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de: Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Sputnik Türkiye

Bireysel emeklilik için Resmi Gazete'den yeni bir karar alındı. Buna göre BES’te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz’da başlayacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T12:41+0300

2024-03-21T12:41+0300

2024-03-21T12:41+0300

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre BES’te kısmi ödeme dönemi için yürürlük tarihi Mart sonundan 1 Temmuz’a çekildi.Kısmi ödeme dönemiyle katılımcılar sistemden çıkmadan konut alımı, evlenme, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise ise talep durumuna göre değişecek.Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.Şu anda Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 14 Mart 2024 verilerine göre BES toplam fon büyüklüğü 812,3 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 722 milyar 204 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 94 milyar 556 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 890 bin kişi oldu.Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) 14 Mart 2024 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 299 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 60,5 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 3 milyon 728 bin olduğu OKS’de sertifika sayısı ise 10 milyon 804 bin olarak kayıtlara geçti.

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