https://sputniknews.com.tr/20240321/belgorod-bolgesinde-ukraynadan-atilan-10-vampire-fuzesi-engellendi-1081901470.html
Belgorod bölgesinde Ukrayna’dan atılan 10 Vampire füzesi engellendi
Belgorod bölgesinde Ukrayna’dan atılan 10 Vampire füzesi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Vampire çoklu roketatardan attığı 10 füzenin sınırdaki Belgorod Bölgesine düşmeden imha edildiğini bildirdi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T09:33+0300
2024-03-21T09:33+0300
2024-03-21T09:33+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
belgorod
ukrayna ordusu
füze saldırısı
terör saldırısı
askeri operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu sabah saat 8.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki altyapı tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin füzeleri Belgorod Bölgesi hava sahasında tespit ederek imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusunun dün Belgorod bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu Belgorod şehrinde bir, Grayvoron şehrinde de iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Belgorod saldırılarını artıran Ukrayna ordusu, 19 Mart gecesi de bölgeye 10 Vampire füzesiyle saldırı girişiminde bulunmuştu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi semalarında Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 10 füze ve bir Toçka-U füzesini imha ettiği belirtilmişti.Daha önce Belgorod Valiliği, devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/rus-ordusu-harkovda-bir-tesisi-vurarak-yabanci-uzmanlarin-da-oldugu-askeri-grubu-imha-etti-1081897631.html
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rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ukrayna ordusu, füze saldırısı, terör saldırısı, askeri operasyon
rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ukrayna ordusu, füze saldırısı, terör saldırısı, askeri operasyon
Belgorod bölgesinde Ukrayna’dan atılan 10 Vampire füzesi engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Vampire çoklu roketatardan attığı 10 füzenin sınırdaki Belgorod Bölgesine düşmeden imha edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu sabah saat 8.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki altyapı tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin füzeleri Belgorod Bölgesi hava sahasında tespit ederek imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusunun dün Belgorod bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu Belgorod şehrinde bir, Grayvoron şehrinde de iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Belgorod saldırılarını artıran Ukrayna ordusu, 19 Mart gecesi de bölgeye 10 Vampire füzesiyle saldırı girişiminde bulunmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi semalarında Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 10 füze ve bir Toçka-U füzesini imha ettiği belirtilmişti.
Daha önce Belgorod Valiliği, devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 9 bin çocuğu tahliye etmişti.