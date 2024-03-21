https://sputniknews.com.tr/20240321/bati-basini-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-gizlice-kieve-gitti-1081898214.html
Batı basını: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
Batı basını: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın Kiev’i Washington'un desteğinin süreceğine ikna etmek için gizlice Ukrayna’ya gittiği belirtildi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T01:45+0300
2024-03-21T01:45+0300
2024-03-21T01:45+0300
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Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Kongresi'nin yeni askeri yardım talebini onaylaması konusunda yaşanan gecikmeler nedeniyle Washington'un Ukrayna'ya desteğinin süreceğine ikna etmek için gizlice Kiev'e gitti.Haberde, Sullivan’ın “Bunu başaracağımızdan ve Ukrayna'ya bu yardımı sağlayacağımızdan eminiz" dediği aktarıldı.Sullivan'ın Kiev'i ziyaretinin amacının ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği teyit etmek olduğu kaydedildi.Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitti.Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html
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beyaz saray, ukrayna, ukrayna krizi, abd, jake sullivan, kiev, washington post, the washington post
Batı basını: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın Kiev’i Washington'un desteğinin süreceğine ikna etmek için gizlice Ukrayna’ya gittiği belirtildi.
Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Kongresi'nin yeni askeri yardım talebini onaylaması konusunda yaşanan gecikmeler nedeniyle Washington'un Ukrayna'ya desteğinin süreceğine ikna etmek için gizlice Kiev'e gitti.
Haberde, Sullivan’ın “Bunu başaracağımızdan ve Ukrayna'ya bu yardımı sağlayacağımızdan eminiz" dediği aktarıldı.
Sullivan'ın Kiev'i ziyaretinin amacının ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği teyit etmek olduğu kaydedildi.
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitti.
Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.