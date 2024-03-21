https://sputniknews.com.tr/20240321/baltik-ulkelerinden-abye-rus-bugdayini-yasaklama-cagrisi-1081903030.html
Baltık ülkelerinden AB'ye Rus buğdayını yasaklama çağrısı
Baltık ülkelerinden AB'ye Rus buğdayını yasaklama çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya’ya karşı en sert politikaların merkezi konumunda yer alan Baltık ülkeleri, Ukrayna’dan ucuz tahıl ithalatını protesto ederken, aynı zamanda Rusya ve... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T11:18+0300
2024-03-21T11:18+0300
2024-03-21T11:18+0300
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Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Çekya tarım bakanları, Avrupa Komisyonu’na Rusya ve Belarus’tan Avrupa Birliği’ne (AB) tahıl ithalatını yasaklama çağrısında bulundu.Litvanya Tarım Bakanlığı’nın açıklamasında, “Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Çekya tarım bakanları Avrupa Komisyonu’na, Rusya ve Belarus’tan Avrupa Birliği’ne tahıl ithalatının yasaklanması çağrısında bulundular. Litvanya’nın girişimiyle AB komiserlerine yapılan çağrıda, bu kısıtlamanın AB genelinde etkili bir şekilde uygulanması için AB üye ülkeler arasında işbirliği sağlamaları talebi yer alıyor” ifadesi kullanıldı.Litvanya Tarım Bakanı Kęstutis Navickas’ın açıklamasına göre Avrupa Birliği geçen yıl Rusya’dan toplam değeri 437 milyon 500 bin euro olan 1 milyon 530 bin ton tahıl ithal etti.Bu konunun, 26 Mart’ta yapılacak AB Tarım Bakanları Konseyi toplantısında masaya yatırılacağı kaydedildi.Daha önce Letonya parlamentosu, Rusya ve Belarus’tan tarım ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı. Lakin bu yasak, ülke üzerinden transitle diğer AB ülkelerine giden tarım ürünlerini kapsamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240319/ab-rusya-ve-belarustan-ithal-edilen-tahildan-vergi-alacak-1081830998.html
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rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, avrupa birliği, polonya, litvanya, çekya, belarus
rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, avrupa birliği, polonya, litvanya, çekya, belarus
Baltık ülkelerinden AB'ye Rus buğdayını yasaklama çağrısı
Rusya’ya karşı en sert politikaların merkezi konumunda yer alan Baltık ülkeleri, Ukrayna’dan ucuz tahıl ithalatını protesto ederken, aynı zamanda Rusya ve Belarus’tan da tahıl ithalatına karşı çıkıyor.
Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Çekya tarım bakanları, Avrupa Komisyonu’na Rusya ve Belarus’tan Avrupa Birliği’ne (AB) tahıl ithalatını yasaklama çağrısında bulundu.
Litvanya Tarım Bakanlığı’nın açıklamasında, “Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Çekya tarım bakanları Avrupa Komisyonu’na, Rusya ve Belarus’tan Avrupa Birliği’ne tahıl ithalatının yasaklanması çağrısında bulundular. Litvanya’nın girişimiyle AB komiserlerine yapılan çağrıda, bu kısıtlamanın AB genelinde etkili bir şekilde uygulanması için AB üye ülkeler arasında işbirliği sağlamaları talebi yer alıyor” ifadesi kullanıldı.
Litvanya Tarım Bakanı Kęstutis Navickas’ın açıklamasına göre Avrupa Birliği geçen yıl Rusya’dan toplam değeri 437 milyon 500 bin euro olan 1 milyon 530 bin ton tahıl ithal etti.
Bu konunun, 26 Mart’ta yapılacak AB Tarım Bakanları Konseyi toplantısında masaya yatırılacağı kaydedildi.
Daha önce Letonya parlamentosu, Rusya ve Belarus’tan tarım ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı. Lakin bu yasak, ülke üzerinden transitle diğer AB ülkelerine giden tarım ürünlerini kapsamıyor.