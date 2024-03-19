https://sputniknews.com.tr/20240319/ab-rusya-ve-belarustan-ithal-edilen-tahildan-vergi-alacak-1081830998.html
AB, Rusya ve Belarus’tan ithal edilen tahıldan vergi alacak
AB, Rusya ve Belarus’tan ithal edilen tahıldan vergi alacak
Sputnik Türkiye
Financial Times gazetesi, Karadeniz Tahıl Koridoru'nu kendi çıkarları için kullanan Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ve Belarus’tan ithal edilen tahıldan 95 euro... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T10:52+0300
2024-03-19T10:52+0300
2024-03-19T10:52+0300
dünya
avrupa birliği
rusya
belarus
yaptırım
ekonomik yaptırım
tahıl
vergi
ithalat
ukrayna krizi
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Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “AB, çiftçileri ve bazı üye ülkeleri sakinleştirmek için Rusya ve Belarus’tan tahıl ithalatına vergi getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde ton başına 95 euro vergi getirmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.Financial Times kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu adımın, tahıl fiyatlarının en az yüzde 50 oranında artmasına neden olacağı öngörülürken, ayrıca yağlı tohumlara ve bu tohumlardan yapılan ürünlere de vergi getirileceği kaydedildi.Sputnik geçen hafta Rusya ve Avrupa istatistiklerini analiz ederek Rusya’nın tahıl ihracatında AB payının 2023 sonunda yüzde 7’nin altına düştüğü sonucuna vardı. Rusya’dan AB ülkelerine tahıl ihracatı yüzde 14 düşerek 2 milyar 900 milyon dolara düştü. Öte yandan Rusya’dan diğer ülkelere ihracat yüzde 6 artışla 40 milyar 100 milyon dolara ulaştı.Avrupa’da birkaç yıldır çiftçilerin protestoları devam ediyor. İlki 2019’da Hollanda’da başladı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirten çiftçilerin protestoları Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldı.Avrupalı çiftçiler ‘yeşil mutabakat’ dışında, Ukrayna’dan ithal edilen ucuz tarım ürünlerini, pahalı gübre ve yakıtı, bütçeden yetersiz finansmanı da protesto ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231202/avrupa-birligi-rusyadan-tahil-ithalatini-arttirdi-1078006013.html
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avrupa birliği, rusya, belarus, yaptırım, ekonomik yaptırım, tahıl, vergi, ithalat, ukrayna krizi, karadeniz tahıl koridoru
avrupa birliği, rusya, belarus, yaptırım, ekonomik yaptırım, tahıl, vergi, ithalat, ukrayna krizi, karadeniz tahıl koridoru
AB, Rusya ve Belarus’tan ithal edilen tahıldan vergi alacak
Financial Times gazetesi, Karadeniz Tahıl Koridoru'nu kendi çıkarları için kullanan Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ve Belarus’tan ithal edilen tahıldan 95 euro vergi alma niyetinde olduğunu bildirdi.
Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “AB, çiftçileri ve bazı üye ülkeleri sakinleştirmek için Rusya ve Belarus’tan tahıl ithalatına vergi getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde ton başına 95 euro vergi getirmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi.
Financial Times kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu adımın, tahıl fiyatlarının en az yüzde 50 oranında artmasına neden olacağı öngörülürken, ayrıca yağlı tohumlara ve bu tohumlardan yapılan ürünlere de vergi getirileceği kaydedildi.
Sputnik geçen hafta Rusya ve Avrupa istatistiklerini analiz ederek Rusya’nın tahıl ihracatında AB payının 2023 sonunda yüzde 7’nin altına düştüğü sonucuna vardı. Rusya’dan AB ülkelerine tahıl ihracatı yüzde 14 düşerek 2 milyar 900 milyon dolara düştü.
Öte yandan Rusya’dan diğer ülkelere ihracat yüzde 6 artışla 40 milyar 100 milyon dolara ulaştı.
Avrupa’da birkaç yıldır çiftçilerin protestoları devam ediyor. İlki 2019’da Hollanda’da başladı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirten çiftçilerin protestoları Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldı.
Avrupalı çiftçiler ‘yeşil mutabakat’ dışında, Ukrayna’dan ithal edilen ucuz tarım ürünlerini, pahalı gübre ve yakıtı, bütçeden yetersiz finansmanı da protesto ediyor.