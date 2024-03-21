https://sputniknews.com.tr/20240321/bakan-isikhan-28-mart-itibariyla-emeklilerimizin-promosyonlari-hesaplarina-yatmis-olacak-1081921347.html

Bakan Işıkhan emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatacağı tarihi açıkladı

Bakan Işıkhan emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatacağı tarihi açıkladı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T17:54+0300

2024-03-21T17:54+0300

2024-03-21T18:16+0300

ekonomi

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emekli ikramiyesi

promosyon

vedat işıkhan

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart seçimlerini Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir şekilde başarıyla atlatacaklarına inandıklarını söyledi.31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Işıkhan, "Gerek büyükşehirde gerek ilçelerde kaybedecek 5 yılımız yok. Çok iyi çalışmalıyız. 10 gün sonra zafere ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.Bakanlık olarak kadın istihdamını öncelikli hale getirdiklerini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da, "İş-Pozitif" adı altında proje başlattıklarını söyledi.Proje kapsamında 50 binden fazla kadının istihdama katıldığını bildiren Işıkhan, "Kadın istihdamının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Asım Başkanımızın da mazbatayı aldığında kadınların istihdamı noktasında projemize destek vereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü artık kadınlarımız da üretime, iş dünyasına ve çalışma hayatına girmek zorunda. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatımızı daha güçlü hale getirebileceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Emeklilerin banka promosyonuSosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık" ifadelerini kullandı.Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün 'Emekliler Yılı' ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240321/erdogandan-emeklilerin-banka-promosyonlarina-iliskin-aciklama-1081911830.html

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