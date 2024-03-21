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'Araban Sarımsağı' AB'den coğrafi işaret tescili aldı: Ürün sayısı 21'e yükseldi
'Araban Sarımsağı' AB'den coğrafi işaret tescili aldı: Ürün sayısı 21'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile Türkiye'nin tescilli ürün sayısının 21'e... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
avrupa birliği
tescil
sarımsak
gaziantep
ibrahim yumaklı
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Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 21. ürün oldu.Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün 'Araban Sarımsağı' olduğunu belirten Bakan Yumaklı, şu cümleleri kaleme aldı:Daha önce Avrupa Birliği'nden Antep baklavası da coğrafi işaret tescili almıştı.Türkiye'nin diğer tescil alan ürünleri ise şöyle:Öte yandan Kayseri Pastırması için AB tescil süreci devam ederken yakın zamanda Bursa Şeftalisi ve Bingöl Balı'nın da tesil alması bekleniyor.Coğrafi işaret tescili belirli bir bölgeye özgü ve o bölgede üretilen ürünlere Avrupa Birliği tarafından verilen bir kalite güvencesidir. Söz konusu bu tescil, hem üreticiyi korumak hem de tüketicilere ürünlerin belirli bir kalite standardına sahip olduğunu garanti etmek amacıyla kullanılır.
https://sputniknews.com.tr/20231019/kars-kaz-eti-cografi-isaret-tescili-aldi-1076532231.html
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avrupa birliği, tescil, sarımsak, gaziantep, ibrahim yumaklı
avrupa birliği, tescil, sarımsak, gaziantep, ibrahim yumaklı

'Araban Sarımsağı' AB'den coğrafi işaret tescili aldı: Ürün sayısı 21'e yükseldi

14:15 21.03.2024
© AASarımsak
Sarımsak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile Türkiye'nin tescilli ürün sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.
Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 21. ürün oldu.
Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün 'Araban Sarımsağı' olduğunu belirten Bakan Yumaklı, şu cümleleri kaleme aldı:
AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile tescilli ürün sayımız 21'e yükseldi. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen Araban sarımsağı, yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip. Paydaş kurumlarımız işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz.
Daha önce Avrupa Birliği'nden Antep baklavası da coğrafi işaret tescili almıştı.
Türkiye'nin diğer tescil alan ürünleri ise şöyle:
1.
Gaziantep Baklavası
2.
Aydın İnciri
3.
Malatya Kayısısı
4.
Aydın Kestanesi
5.
Milas Zeytinyağı
6.
Bayramiç Beyazı
7.
Taşköprü Sarımsağı
8.
Giresun Tombul Fındığı
9.
Antakya Künefesi
10.
Suruç Narı
11.
Çağlayancerit Cevizi
12.
Gemlik Zeytini
13.
Edremit Zeytinyağı
14.
Milas Yağlı Zeytini
15.
Ayaş Domatesi
16.
Maraş Tarhanası
17.
Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini​​
18.
Ezine Peyniri
19.
Safranbolu Safranı
20.
Aydın Memecik Zeytinyağı
Öte yandan Kayseri Pastırması için AB tescil süreci devam ederken yakın zamanda Bursa Şeftalisi ve Bingöl Balı'nın da tesil alması bekleniyor.
Coğrafi işaret tescili belirli bir bölgeye özgü ve o bölgede üretilen ürünlere Avrupa Birliği tarafından verilen bir kalite güvencesidir. Söz konusu bu tescil, hem üreticiyi korumak hem de tüketicilere ürünlerin belirli bir kalite standardına sahip olduğunu garanti etmek amacıyla kullanılır.
Kars'ın ünlü kaz eti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı
19 Ekim 2023, 20:24
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