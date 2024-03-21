https://sputniknews.com.tr/20240321/araban-sarimsagi-abden-cografi-isaret-tescili-aldi-urun-sayisi-21e-yukseldi-1081912854.html

'Araban Sarımsağı' AB'den coğrafi işaret tescili aldı: Ürün sayısı 21'e yükseldi

'Araban Sarımsağı' AB'den coğrafi işaret tescili aldı: Ürün sayısı 21'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile Türkiye'nin tescilli ürün sayısının 21'e... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T14:15+0300

2024-03-21T14:15+0300

2024-03-21T14:15+0300

türkiye

avrupa birliği

tescil

sarımsak

gaziantep

ibrahim yumaklı

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Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 21. ürün oldu.Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün 'Araban Sarımsağı' olduğunu belirten Bakan Yumaklı, şu cümleleri kaleme aldı:Daha önce Avrupa Birliği'nden Antep baklavası da coğrafi işaret tescili almıştı.Türkiye'nin diğer tescil alan ürünleri ise şöyle:Öte yandan Kayseri Pastırması için AB tescil süreci devam ederken yakın zamanda Bursa Şeftalisi ve Bingöl Balı'nın da tesil alması bekleniyor.Coğrafi işaret tescili belirli bir bölgeye özgü ve o bölgede üretilen ürünlere Avrupa Birliği tarafından verilen bir kalite güvencesidir. Söz konusu bu tescil, hem üreticiyi korumak hem de tüketicilere ürünlerin belirli bir kalite standardına sahip olduğunu garanti etmek amacıyla kullanılır.

https://sputniknews.com.tr/20231019/kars-kaz-eti-cografi-isaret-tescili-aldi-1076532231.html

türkiye

avrupa birliği

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avrupa birliği, tescil, sarımsak, gaziantep, ibrahim yumaklı