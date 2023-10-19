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Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı
Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı
Kars'ın ünlü kaz eti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı kentte 'kaz eti'nin tescillenmesi için Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.Kars kaz eti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, incelenen başvurular arasına girdi. İncelemelerin ardından 4 yıllık sürecin sonunda Kars kaz eti 1479 Menşe numarasıyla coğrafi işaret tescili aldı.Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars kaz etinin Coğrafi İşaretinin tescillendiğini, Kars gastronomisi denince akla ilk gelenin eşsiz lezzetiyle kaz eti olduğunu anlattı.Alibeyoğlu, "Kaz eti, ilimizin zengin gastronomik mirasının önemli bir unsurudur. Bu eşsiz lezzet, Kars'ın özel coğrafi koşullarında yetişen kazların etinden elde edilir. Kars kaz eti, uzun yıllara dayanan geleneksel bir hazırlık yöntemiyle işlenir ve bu yöntem Kars'ın benzersiz iklim, yüksek rakımları ve yem bitkilerinin etkisiyle özgün bir tat profili oluşturur" ifadelerini kullandı.Kaz etinin lezzetini korumak ve geliştirmek için çalışma yapacaklarını belirten Alibeyoğlu, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20210511/turk-patent-ve-marka-kurumuna-267-coin-marka-basvurusu-yapildi-1044472323.html
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kars, kaz, et, et, et, türk patent ve marka kurumu, ertuğrul alibeyoğlu
kars, kaz, et, et, et, türk patent ve marka kurumu, ertuğrul alibeyoğlu

Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı

20:24 19.10.2023
© AA / Cüneyt ÇelikKars'ın ünlü kaz eti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Kars'ın ünlü kaz eti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA / Cüneyt Çelik
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Kars'ın ünlü kaz eti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı kentte 'kaz eti'nin tescillenmesi için Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.
Kars kaz eti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, incelenen başvurular arasına girdi. İncelemelerin ardından 4 yıllık sürecin sonunda Kars kaz eti 1479 Menşe numarasıyla coğrafi işaret tescili aldı.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars kaz etinin Coğrafi İşaretinin tescillendiğini, Kars gastronomisi denince akla ilk gelenin eşsiz lezzetiyle kaz eti olduğunu anlattı.
Alibeyoğlu, "Kaz eti, ilimizin zengin gastronomik mirasının önemli bir unsurudur. Bu eşsiz lezzet, Kars'ın özel coğrafi koşullarında yetişen kazların etinden elde edilir. Kars kaz eti, uzun yıllara dayanan geleneksel bir hazırlık yöntemiyle işlenir ve bu yöntem Kars'ın benzersiz iklim, yüksek rakımları ve yem bitkilerinin etkisiyle özgün bir tat profili oluşturur" ifadelerini kullandı.
Kaz etinin lezzetini korumak ve geliştirmek için çalışma yapacaklarını belirten Alibeyoğlu, şunları kaydetti:
"Bugün bu değerimizin, Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve kıymetli hocalarımızla birlikte vermiş olduğumuz 4 yıllık büyük emek sonucu coğrafi işaretini alarak tescil altına almanın gururunu yaşıyoruz. Kars kaz eti, coğrafi işaret sayesinde bu lezzetin Kars'a özgü olduğunu ve sadece bu bölgede üretildiğini vurgulayacaktır. Kars'ımız coğrafi işaret almada hızlı bir şekilde yol alıyor. Kars kaz eti coğrafi işaret alan 7. ürünümüz oldu, Kars kaz eti, Kars’ın önemli bir değeri olmakla birlikte ülke genelinde kendisini kanıtlamış bir değeridir. Çünkü Kar, iklim yapısıyla, hava şartlarıyla, coğrafi konumuyla, rakımıyla mükemmel bir yapıya sahiptir. İlimizin bu yapısı ilde üretilen geleneksel ve yöresel ürünlere doğrudan etki etmektedir. Umuyoruz ki tescilli bu ürünümüz üreticiye bir katma değer sağlayacak ve üreticilerimiz ürettiği ürünün karşılığını alacaklar. Bu süreçte bizlerle beraber hareket eden ve bizi destekleyen Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA) Genel Sekreterliğine teşekkür ediyorum."
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