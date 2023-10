https://sputniknews.com.tr/20231019/kars-kaz-eti-cografi-isaret-tescili-aldi-1076532231.html

Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı

Kars'ın ünlü kaz eti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı kentte 'kaz eti'nin tescillenmesi için Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.Kars kaz eti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, incelenen başvurular arasına girdi. İncelemelerin ardından 4 yıllık sürecin sonunda Kars kaz eti 1479 Menşe numarasıyla coğrafi işaret tescili aldı.Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars kaz etinin Coğrafi İşaretinin tescillendiğini, Kars gastronomisi denince akla ilk gelenin eşsiz lezzetiyle kaz eti olduğunu anlattı.Alibeyoğlu, "Kaz eti, ilimizin zengin gastronomik mirasının önemli bir unsurudur. Bu eşsiz lezzet, Kars'ın özel coğrafi koşullarında yetişen kazların etinden elde edilir. Kars kaz eti, uzun yıllara dayanan geleneksel bir hazırlık yöntemiyle işlenir ve bu yöntem Kars'ın benzersiz iklim, yüksek rakımları ve yem bitkilerinin etkisiyle özgün bir tat profili oluşturur" ifadelerini kullandı.Kaz etinin lezzetini korumak ve geliştirmek için çalışma yapacaklarını belirten Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

