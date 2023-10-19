Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı

"Bugün bu değerimizin, Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve kıymetli hocalarımızla birlikte vermiş olduğumuz 4 yıllık büyük emek sonucu coğrafi işaretini alarak tescil altına almanın gururunu yaşıyoruz. Kars kaz eti, coğrafi işaret sayesinde bu lezzetin Kars'a özgü olduğunu ve sadece bu bölgede üretildiğini vurgulayacaktır. Kars'ımız coğrafi işaret almada hızlı bir şekilde yol alıyor. Kars kaz eti coğrafi işaret alan 7. ürünümüz oldu, Kars kaz eti, Kars’ın önemli bir değeri olmakla birlikte ülke genelinde kendisini kanıtlamış bir değeridir. Çünkü Kar, iklim yapısıyla, hava şartlarıyla, coğrafi konumuyla, rakımıyla mükemmel bir yapıya sahiptir. İlimizin bu yapısı ilde üretilen geleneksel ve yöresel ürünlere doğrudan etki etmektedir. Umuyoruz ki tescilli bu ürünümüz üreticiye bir katma değer sağlayacak ve üreticilerimiz ürettiği ürünün karşılığını alacaklar. Bu süreçte bizlerle beraber hareket eden ve bizi destekleyen Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA) Genel Sekreterliğine teşekkür ediyorum."