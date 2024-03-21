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https://sputniknews.com.tr/20240321/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-1081900852.html
Altın fiyatlarında yeni rekor
Altın fiyatlarında yeni rekor
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4150 liradan, euro 35,4450 liradan güne başladı. Gra altın ise Fed'in faiz kararının ardından rekor seviyeye yükseldi ve 2... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 32,4130 liradan alınan dolar, 32,4150 liradan satılıyor. 35,4430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,4450 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,3890 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1330 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 300 lira, çeyrek altın 3 bin 726 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 861 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından 2 bin 222 dolara ulaşarak rekor yeniledi.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.941 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 89.55 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89.55.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 67.019 seviyesinde.
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altın fiyatları,gram altın rekor,gram ne kadar,altın fiyatları arttı mı,altın artacak mı,gram altın ne kadar oldu

Altın fiyatlarında yeni rekor

09:24 21.03.2024 (güncellendi: 10:00 21.03.2024)
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,4150 liradan, euro 35,4450 liradan güne başladı. Gra altın ise Fed'in faiz kararının ardından rekor seviyeye yükseldi ve 2 bin 300 seviyesinde konumlandı.
Serbest piyasada 32,4130 liradan alınan dolar, 32,4150 liradan satılıyor. 35,4430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,4450 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3890 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1330 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 300 lira, çeyrek altın 3 bin 726 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 861 liradan el değiştiriyor.
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından 2 bin 222 dolara ulaşarak rekor yeniledi.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.941 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 89.55 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89.55.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin 67.019 seviyesinde.
Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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