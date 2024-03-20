https://sputniknews.com.tr/20240320/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1081868077.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, euro 35,2460 liradan güne başladı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T10:35+0300

2024-03-20T10:35+0300

2024-03-20T10:35+0300

ekonomi

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dolar/tl

euro

euro/tl

altın

gram altın

çeyrek altın

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Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan dolar, 32,3860 liradan satılıyor. 35,2440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,3440 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 246 lira, çeyrek altın 3 bin 639 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 512 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 157 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.941 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.77.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 62.373 seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240318/hafta-sonu-yasanan-kaybin-ardindan-bitcoin-yorumu-80-bin-dolari-gorebilir-1081798065.html

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