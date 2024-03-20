https://sputniknews.com.tr/20240320/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1081868077.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, euro 35,2460 liradan güne başladı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:35+0300
2024-03-20T10:35+0300
2024-03-20T10:35+0300
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Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan dolar, 32,3860 liradan satılıyor. 35,2440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,3440 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 246 lira, çeyrek altın 3 bin 639 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 512 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 157 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.941 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.77.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 62.373 seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240318/hafta-sonu-yasanan-kaybin-ardindan-bitcoin-yorumu-80-bin-dolari-gorebilir-1081798065.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,bitcoin düşecek mi,bitcoin yükselecek mi
dolar ne kadar,euro ne kadar,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,bitcoin düşecek mi,bitcoin yükselecek mi
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, euro 35,2460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan dolar, 32,3860 liradan satılıyor. 35,2440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3440 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 246 lira, çeyrek altın 3 bin 639 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 512 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 157 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.941 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 86.77 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.77.
Kripto para birimi Bitcoin 62.373 seviyesinde.