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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240320/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1081868077.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, euro 35,2460 liradan güne başladı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan dolar, 32,3860 liradan satılıyor. 35,2440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,3440 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 246 lira, çeyrek altın 3 bin 639 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 512 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 157 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.941 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.77.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 62.373 seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240318/hafta-sonu-yasanan-kaybin-ardindan-bitcoin-yorumu-80-bin-dolari-gorebilir-1081798065.html
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Dolar ve euro'da son durum ne?

10:35 20.03.2024
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
 Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / OZAN KOSE
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, euro 35,2460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,3840 liradan alınan dolar, 32,3860 liradan satılıyor. 35,2440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3440 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1230 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 246 lira, çeyrek altın 3 bin 639 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 512 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 157 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.941 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 86.77 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.77.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin 62.373 seviyesinde.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
EKONOMİ
Hafta sonu yaşanan kaybın ardından Bitcoin yorumu: '80 bin doları görebilir'
18 Mart, 10:56
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