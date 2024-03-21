https://sputniknews.com.tr/20240321/acun-ilicali-ligi-yabanci-hakemler-yonetsin-1081916021.html
Acun Ilıcalı: 'Ligi yabancı hakemler yönetsin'
Acun Ilıcalı: 'Ligi yabancı hakemler yönetsin'
Sputnik Türkiye
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolunda son dönemde yaşanan gerginliklerin sebebinin hakemler olduğunu belirterek, "Yarın getirin yabancı hakemi... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T15:16+0300
2024-03-21T15:16+0300
2024-03-21T15:20+0300
spor
acun ılıcalı
futbol
hull city
ingiltere
ingiltere championship
hakem
hakem hataları
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İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin, Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve takımın Türk oyuncusu Ozan Tufan’ın katılımıyla bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, İngiltere ile Türkiye arasında futbol olarak gerilim konusunda çok fark olmadığına değinerek, "İngiltere’de de fanatik ve agresif yaşayan grup var. Ama Hull City’in son derece sempatik, yapıcı ve pozitif enerji veren bir tarafları var. İngiltere’de de bir ayrıcalığı var. Türkiye’deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere’de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan’da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80’ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin" dedi."Bir takım daha alacağım"Hull City çevresinde bir futbol dünyası oluşturmak istediklerinin belirten Ilıcalı, "Hull City’e yeni yetenekleri kazandırıp, geliştirebileceğimiz başka bir kulüp alma amacımız var. Yunanistan ve Slovenya’da görüşmeler yaptık. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Ama mutlaka bir takım daha alıp futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olmak üzere başka bir kulüp alacağız" ifadelerine yer verdi.
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acun ılıcalı, futbol, hull city, ingiltere, ingiltere championship, hakem, hakem hataları
acun ılıcalı, futbol, hull city, ingiltere, ingiltere championship, hakem, hakem hataları
Acun Ilıcalı: 'Ligi yabancı hakemler yönetsin'
15:16 21.03.2024 (güncellendi: 15:20 21.03.2024)
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolunda son dönemde yaşanan gerginliklerin sebebinin hakemler olduğunu belirterek, "Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80’ini yok ederiz. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor, yabancı hakemler getirilsin" dedi.
İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin, Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve takımın Türk oyuncusu Ozan Tufan’ın katılımıyla bir otelde basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, İngiltere ile Türkiye arasında futbol olarak gerilim konusunda çok fark olmadığına değinerek, "İngiltere’de de fanatik ve agresif yaşayan grup var. Ama Hull City’in son derece sempatik, yapıcı ve pozitif enerji veren bir tarafları var. İngiltere’de de bir ayrıcalığı var. Türkiye’deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere’de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan’da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80’ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin" dedi.
"Bir takım daha alacağım"
Hull City çevresinde bir futbol dünyası oluşturmak istediklerinin belirten Ilıcalı, "Hull City’e yeni yetenekleri kazandırıp, geliştirebileceğimiz başka bir kulüp alma amacımız var. Yunanistan ve Slovenya’da görüşmeler yaptık. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Ama mutlaka bir takım daha alıp futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olmak üzere başka bir kulüp alacağız" ifadelerine yer verdi.