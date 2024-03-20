https://sputniknews.com.tr/20240320/tffde-istifa-1081874875.html
TFF'de istifa
TFF'de istifa
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T12:16+0300
2024-03-20T12:16+0300
2024-03-20T12:50+0300
spor
talat papatya
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti.
https://sputniknews.com.tr/20240320/olayli-trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasi-sorusturma-suruyor-7-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1081866701.html
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talat papatya, türkiye futbol federasyonu (tff)
talat papatya, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'de istifa
12:16 20.03.2024 (güncellendi: 12:50 20.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti.