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TFF'de istifa
TFF'de istifa
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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spor
talat papatya
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti.
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talat papatya, türkiye futbol federasyonu (tff)
talat papatya, türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF'de istifa

12:16 20.03.2024 (güncellendi: 12:50 20.03.2024)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya istifa etti.
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