https://sputniknews.com.tr/20240321/a-milli-takim-kadrosunda-degisiklik-semih-kilicsoy-ve-ahmetcan-kaplan-1081916108.html

A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik

Sputnik Türkiye

A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T15:13+0300

2024-03-21T15:13+0300

2024-03-21T15:39+0300

spor

a milli futbol takımı

futbol

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamayla birlikte iki futbolcu, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklendi.Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takım kampına katılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240321/arda-guler-icin-real-madridden-tarihe-gececek-takas-teklifi-1081911026.html

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a milli futbol takımı, futbol