https://sputniknews.com.tr/20240320/yerlikaya-duyurdu-cetinler-suc-orgutu-cokertildi-1081863266.html
Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarında 'Çetinler' suç örgütünün çökertildiğini... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T08:13+0300
2024-03-20T08:13+0300
2024-03-20T08:13+0300
türkiye
operasyon
ali yerlikaya
suç
suç duyurusu
organize suç
organize suç örgütü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240320/fifadan-6-turk-kulubene-transfer-yasagi-1081862526.html
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operasyon, ali yerlikaya, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü
operasyon, ali yerlikaya, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü
Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarında 'Çetinler' suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.