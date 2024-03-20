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Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarında 'Çetinler' suç örgütünün çökertildiğini... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
operasyon
ali yerlikaya
suç
suç duyurusu
organize suç
organize suç örgütü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
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operasyon, ali yerlikaya, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü
operasyon, ali yerlikaya, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü

Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi

08:13 20.03.2024
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarında 'Çetinler' suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
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