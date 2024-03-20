Yerlikaya duyurdu: Çetinler suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli 7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣0️⃣9️⃣… pic.twitter.com/pOXa9iMyWn